Bu kadarına da pes! Fatih Portakal'ın imar affını eleştirdiği ortaya çıktı

Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil ile vatan haini firari Can Dündar'ın kaçak villa skandalları gündemdeki yerini korurken, algı operasyonlarıyla tanınan FOX TV'nin Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal'ın da İzmir Seferihisar'daki lüks çiftlik evindeki kaçak yapıları için İmar Barışı'ndan faydalanan isimlerden biri olduğu ortaya çıktı.

Ardından Portakal'ın imar affını eleştirdiği anlar, sosyal medyada gündeme geldi.

Ele verir talkını, kendi yutar salkımı!

Sözcü paçavrasında kalem oynatan Yılmaz Özdil'in de villa skandalı gündeme bomba gibi düşmüştü. Özdil bir yandan Bodrum’da kaçak inşaat yaptığı villası için imar affına başvururken diğer yandan Sözcü'deki köşesinde imar affını eleştirmişti.