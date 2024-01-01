Bu kadar ayrıntılı görmemiştiniz! Hubble Teleskobu Bir Araya Gelen Galaksileri Fotoğrafladı

Haftanın Hubble görselini paylaşan Avrupa Uzay Ajansı, görselden kaynaklı yanılgılar için de ufak bir uyarı yaptı.

James Webb Teleskobu’nun üretimiyle bir nebze de olsa perde arkasında kalan Hubble Teleskobu, hâlâ işlevselliğini koruyarak uzayın derinlikleri hakkında bilgi edinmemize imkân tanıyor. Bunu yaparken de sık sık büyüleyici görüntüler yakalamasına şahit oluyoruz. Çoğunlukla bu görsellerde galaksiler yer alıyor.

Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) “haftanın Hubble fotoğrafı” şeklinde paylaştığı son görsel de bundan pek uzaklaşmıyor. Zira söz konusu görselde spiral şeklindeki galaksiler, birbirlerinden farklı görünüşleriyle kendi eşsizliklerini ortaya koyuyorlar. Tabii bunlar öyle rastgele galaksiler değiller. Gelin neyin nerede olduğuna birlikte bakalım.

Bakar bakmaz gözümüz sağdaki güzelliğe kayıyor.

Bu spiral galaksi NGC 1356 ismiyle biliniyor. Kendisiyle 1837 yılında İngiliz Astronom John Herschel sayesinde tanışmıştık. Hemen üstünde gördüğümüz minik spiral LEDA 467699 iken sol tarafında LEDA 95415 galaksisini görüyoruz. Diğerlerinden kaçmış gibi görünen, en soldaki galaksi ise IC 1947. Bu dörtlü, gerek boyutlarıyla gerekse de renkleriyle birbirinden ayrışarak kareyi çeşitlendiriyor.

Arka plana baktığımızda parlak bir yıldız ve daha uzaklarda yer alan farklı galaksiler de göze çarpıyor. Tabii bu karede gördüklerinize dayanarak bu galaksilerin birbirlerine çok yakın olduğunu düşünmeniz hata olacaktır.

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Örneğin sağ taraftaki devasa NGC 1356 ile hemen solunda görünen LEDA 95415 birbirlerine çok yakın görünseler de aralarında neredeyse 300 milyon ışık yılı mesafe var. ESA, 3 boyutlu açıdan baktığınızda NGC 1356 ile kanvasın en solundaki IC 1947’nin diğerlerine nazaran daha yakın olduğunu belirtiyor.

Siz haftanın Hubble görselini nasıl buldunuz?