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'Bu ismi çok duyacaksınız gibi' deyip Babacan'ın sağ kolunu açıkladı

Gazeteci Fatih Altaylı bugünkü yazısında yeni parti çalışmalarına başlayan Ali Babacan'ın sağ kolunun Birol Aydemir olacağını iddia etti.

06 Eylül 2019 Cuma 16:29
'Bu ismi çok duyacaksınız gibi' deyip Babacan'ın sağ kolunu açıkladı

Gazeteci Fatih Altaylı, bugün yayınlanan "Bu ismi çok duyacaksınız gibi" başlıklı yazısında AK Parti'den istifa eden ve yeni parti hazırlığında olduğunu ilan eden Ali Babacan'ın sağ kolunun Birol Aydemir olacağını iddia etti.

"Babacan'ın sağ kolu Aydemir olacak"

Yeni kurulacak partinin manifestosu ve parti programının omurgasının da Aydemir'in elinden çıkacağını öne süren Altaylı, Birol Aydemir'in kim olduğuna yönelik okuyucularına bilgi de verdi;

"Aydemir, Mülkiye'nin maliye bölümü mezunu. 1989 yılında planlama uzmanı olarak girdiği Devlet Planlama Teşkilatı'ndan 2006 yılında Müsteşar Yardımcı iken ayrıldı.

2006 ile 2008 yılları arasında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, 2008-2009 yıllarında Washington Büyükelçiliği'nde uzmanlık yaptı.

2009-2011 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarlığı yapan Aydemir, 2011 yılında TÜİK Başkanlığına getirildi ve 5 yıl bu görevi sürdürdü."

"Hareket içinde kırılganlıklar baş göstermiş bile"

Öte yandan Altaylı yazısında, Ali Babacan'ın bazı isimlerin vitrine çıkmasını istemediğini ve bu isimlerin bu yüzden Babacan'a kırıldıklarını da öne sürdü.

Altaylı şu ifadeleri kullandı;

"Babacan'ın sahne almasının arifesinde hareket içindeki ilk çekişme ya da kırgınlıklar baş göstermiş bile.

Babacan'ın bazı isimlerin vitrine çıkmasını istemediği, bu isimlerin de bu yüzden Babacan'a kırıldıkları ve ayrılmayı düşündükleri bilgisi ulaştı.

Bunlardan biri Hüseyin Çelik mesela.

Hüseyin Çelik'in "Bizden utanıyorlarsa, bizim burada ne işimiz var" dediği ve "Ben zaten AK Parti'den istifa etmemiştim" diye konuştuğu kulağıma geldi.

Gül'ün AK Parti kökenli bazı isimler üzerinde ısrarcı olduğu, Babacan'ın ise bu durumun aleyhlerine kullanılabileceğini söyleyerek, yepyeni bir vitrin kurmak istediği sır değil.

Gül ve Sadullah Ergin'in ise "Siyaseti bilen adamlar istenmezse geride ne kalır, hangi taban üzerine kurulacak bu iş" diye düşündüğü fısıldanıyor. "

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 16:29
  1. Gazeteci Fatih Altaylı
  2. AK Parti
  3. Ali Babacan

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