Bu işler TikTok'la olmuyor! Ne oldu, rengin soldu Zelenski
Melih Altınok, ABD Başkanı Biden'ın "aymazlıkla" suçladığı Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin düştüğü durumun, görmek isteyenler için büyük ibretler barındırdığını belirtti.
Melih Altınok, ABD Başkanı Biden'ın "aymazlıkla" suçladığı Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin düştüğü durumun, görmek isteyenler için büyük ibretler barındırdığını belirtti. Altınok, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:
"ABD Başkanı Biden Zelenski'yi aymazlıkla suçlamış.
Los Angeles'ta düzenlenen etkinlikte "Elimizde Putin'in ülkeye gireceğini bilecek kadar veri vardı. Bunun olacağına dair şüphe yoktu ancak Zelenski bunu duymak istemedi" demiş.
Zelenski'nin sözcülerinden Sergiy Nikiforov "100 günden uzun süredir kendisine saldıranlara karşı direnen bir ülkeyi suçlamak absürt" diyor...
Rezalete bakar mısınız?
Milyonlarca Ukraynalı mülteci olmuş, ülkenin 3/1'i elden çıkmış, batının gazına gelip ülkesini soktuğu savaşı TikToK'tan kazanacağını sanan Zelenski ve terlik kumpanyası takdir bekliyor.
Görmek isteyen için ne dersler var."