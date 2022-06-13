  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Bu işler TikTok'la olmuyor! Ne oldu, rengin soldu Zelenski
Medya

Bu işler TikTok'la olmuyor! Ne oldu, rengin soldu Zelenski

Melih Altınok, ABD Başkanı Biden'ın "aymazlıkla" suçladığı Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin düştüğü durumun, görmek isteyenler için büyük ibretler barındırdığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-06-13 10:44:00 -
Bu işler TikTok'la olmuyor! Ne oldu, rengin soldu Zelenski

Melih Altınok, ABD Başkanı Biden'ın "aymazlıkla" suçladığı Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin düştüğü durumun, görmek isteyenler için büyük ibretler barındırdığını belirtti. Altınok, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"ABD Başkanı Biden Zelenski'yi aymazlıkla suçlamış.

Los Angeles'ta düzenlenen etkinlikte "Elimizde Putin'in ülkeye gireceğini bilecek kadar veri vardı. Bunun olacağına dair şüphe yoktu ancak Zelenski bunu duymak istemedi" demiş.

Zelenski'nin sözcülerinden Sergiy Nikiforov "100 günden uzun süredir kendisine saldıranlara karşı direnen bir ülkeyi suçlamak absürt" diyor...

Rezalete bakar mısınız?

Milyonlarca Ukraynalı mülteci olmuş, ülkenin 3/1'i elden çıkmış, batının gazına gelip ülkesini soktuğu savaşı TikToK'tan kazanacağını sanan Zelenski ve terlik kumpanyası takdir bekliyor.

Görmek isteyen için ne dersler var."

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23