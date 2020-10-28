‘Bu işler lafla olmaz’ diyene bak sen! Erdoğan’a ders vermeye kalkışan Meral Akşener komik duruma düştü

Partisi ‘FETÖ’ iddialarıyla çalkalanan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugünkü grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, İslam’a ve Peygamber Efendimiz ile ilgili son günlerde skandal açıklamalarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a gösterdiği tepkiyi diline doladı.

Kendisi kınadı, Erdoğan’ın tarihi sözlerini ‘yetersiz’ buldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın küstah Macron’a verdiği tarihi ayarı kendince beğenmeyen Akşener, konuşmasında Macron’u sadece ‘kınamak’la yetindi. Akşener, "Peygamberimize hakaret etmeyi, Müslümanlara hakaret etmeyi mubah gören, Emmanuel Macron’u, ve onun temsil ettiği bu barbar zihniyeti kınıyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın Macron’a gösterdiği sert tepkiyi ‘yetersiz’ bulan Akşener kendisi ile çelişti.

Akşener şunları söyledi;

"Türkiye’nin karakteri, bize saygısızlık yapana hakaret etmek değil, bize saygısızlık yapanı pişman etmektir. Ama bu, lafla olmaz. Ağız dalaşına girmek, güçsüzlerin, acizlerin başvurduğu bir yoldur. Güçlü olan, ağız dalaşına girmez. Güçlü olan, “Ey Fransa, Ey Amerika, Ey İsrail” deyip, perde arkasında al gülüm, ver gülüm yapmaz. Güçlü olan, vatandaşını boykota çağırıp, kendi işini milletine yıkmaz. Güçlü olan, gerekeni yapar. Ama güçlü olmak için, akıllı bir dış politika yürütmek gerekir. Kınamakla kalmayıp, ülkemizi güçlü, vatandaşımızı müreffeh kılmalıyız ki; Macron gibiler böyle densizlikleri yapmadan önce 40 kere düşünsünler. Takındığın bu tavırla, Macron’u pişman etmedin, bilakis Macron’a destek çıktın. Türk dış politikasını, egona meze yapmaktan artık vazgeç. Yabancı ülkelerin ergen tavırlı liderlerine, hak ettikleri cevabı, aynı ergen tavırla değil, devlet adamlığıyla ver."

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü AK Parti Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada şunları söylemişti;

"İslam ve Müslüman düşmanlığının, Peygamber efendimize saygısızlığın özellikle Avrupa'daki yöneticiler arasında kanser gibi yayıldığı bir dönemden geçiyoruz. Fransa'da çıkan çirkin ve ahlak yoksunu karikatürleri yayınlayan derginin bi karikatürle şahsımı hedef aldığını duydum.

İtibar etmeyi dahi zul kabul ettiğim için karikatüre bakmadım. Ben neyim ki, sevgili Peygamberime hakaret eden namussuzlarla ilgili benim bir şey söylememe gerek yoktur. Hedefin şahsımız değil, savunduğumuz değerlerimiz olduğunu biliyoruz.

Aile mefhumunu bir kenara koyarak bu tür saldırının içerisinde olanları da biliyoruz. Böyle bir zamanda yek vücut olmak gerekirken hala buralardan oy devşireceklerini zannediyorlar. Bu pazarda size yer yok.

İslam ve Türkiye düşmanlarının girdikleri kin ve nefret bataklığında boğulup gideceklerine inanıyorum. Fransa ve Avrupa, Macron'un ve onunla aynı zihniyeti yaşayanların bu kısır, provokatif politikalarını hak etmiyor."