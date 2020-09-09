Bu işin sonu bakalım nereye varacak! Selahattin Demirtaş'tan Meral Akşener'in sözlerine cevap

CHP eskisi Barış Yarkadaş katıldığı bir televizyon programında terör tutuklusu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ile gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarını anlattı.

Yarkadaş Demirtaş'ın "Dışarıda olsaydım bir sabah eşim Başak ile birlikte Meral Hanım’ın evine kahvaltıya gitmek isterdim" sözüne İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Güneydoğu’da şöyle bir gelenek var, kan davalınız bile olsa kapınızı çaldığı zaman içeri alıp ağırlarsınız. Kapıdan uğurlanır. Sonra o kan davası devam eder" cevabını verdiğini aktardı.

Demirtaş'ın Akşener'in cevabını tasvip etmediğini ve kendi seçmen tabanını düşünerek bunları söylediğini dile getiren Yarkadaş, Demirtaş'ın "Siyasette bu kan laflarının çok konuşulmasından yana değilim. Ama Meral Hanım'ın söylemi doğru değildi. Sorunların ve soruların tartışılmasından, ele alınmasından bir zarar gelmez. Tartışmak her zaman iyidir. Ben ahlaki duruşumu, iyi niyetimi ve vicdanı duruşumu ortaya koydum" dediğini anlattı.

Yarkadaş ayrıca Demirtaş'ın Akşener'in sözlerine çok fazla içerlemediğini çünkü Akşener'in bulunduğu konumu iyi bildiğini söylediğini belirtti. Öte yandan Demirtaş'ın "kahvaltı" çağrısına Akşener'in göz kırpması "HDP ve İYİ Parti yeniden seçimlerde ittifak mı olacak?" sorusunu beraberinde getirdi.