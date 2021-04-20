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Ekonomi Bu işin çivisi çıktı artık! Merkez Bankasına ‘tek tek açıklayın’ çağrısı
Ekonomi

Bu işin çivisi çıktı artık! Merkez Bankasına ‘tek tek açıklayın’ çağrısı

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, uzun süredir CHP’nin başını çektiği muhaliflerin ‘128 milyar dolar nerede’ şeklindeki algı operasyonuna ilişkin konuşarak Merkez Bankasına çağrıda bulundu. Karahasanoğlu, “Ben de gönülden davet ediyorum. Açıklasın Merkez Bankası, Bakalım Koç’lar ne kadar almış, CHP’liler ne kadar almış Göreceksiniz o dolarları alanların yüzde 80’i CHP’liler çıkacak” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 14:45:00 - 2021-04-20 14:48:48

Başını CHP’lilerin çektiği muhalifler uzun süredir 128 milyar dolar nerede’ şeklinde söylemlerle hükümete yönelik kara propagandaya devam ederken, Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’ndan flaş bir çağrı geldi. Akit TV’de yayınlanan Manşetlerin Dili programında konuşan Karahasanoğlu, “Ben de gönülden davet ediyorum. Açıklasın Merkez Bankası, Bakalım Koç’lar ne kadar almış, CHP’liler ne kadar almış Göreceksiniz o dolarları alanların yüzde 80’i CHP’liler çıkacak. Yüzde 5’i, yüzde 10’u AK Partili ya çıkar ya çıkmaz.” dedi.

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