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Yaşam Bu ışık herkesi korkuttu! Deprem sırasında oluşan ışık kaydedildi
Yaşam

Bu ışık herkesi korkuttu! Deprem sırasında oluşan ışık kaydedildi

Deprem sırasında ortaya çıkan ürkütücü görüntü kameralara yansıdı.

Yeniakit Publisher
2023-02-09 15:46:00 -
Bu ışık herkesi korkuttu! Deprem sırasında oluşan ışık kaydedildi

Diyarbakır’da deprem sırasındaki ürkütücü ışık ve sarsıntı güvenlik kameralarına yansıdı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Diyarbakır'da yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kayapınar ilçesinde saat 04.17’de meydana gelen deprem sırasındaki ürkütücü ışık ve sarsıntı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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