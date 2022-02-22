“Bu iş bitti abi. İmamoğlu kesin aday” diyenler...

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, cumhurbaşkanı adaylığını adım adım Millet İttifakı’na kabul ettirdiğine vurgu yapan Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı'nın "5 lider ortak aday gösterirse adayım" şeklindeki açıklamasından sonra, daha önce, “Bu iş bitti abi. İmamoğlu kesin aday” diyenlerin biraz gerilediğini belirtti. İşte o yazı:

"Afrika’dayız diye, Cumhurbaşkanı’nı takip ediyoruz diye, Türkiye’deki siyasi gelişmeleri takip etmiyorum zannetmeyin. Kılıçdaroğlu’nun ‘5 lider ortak aday gösterirse adayım’ şeklindeki açıklamasından haberim oldu. Hem de Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde. Hatta Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın bir dönem daha belediye başkanlığına devam edecekleri açıklamasını da öğrenmiş bulunuyorum. Gerçi İmamoğlu ve Yavaş’ın ikinci dönem devam edip etmeyeceğine Kılıçdaroğlu değil, millet karar verecek. Ama olsun. Kılıçdaroğlu bu hamlesiyle iki önemli rakibini denklem dışına itmeyi amaçlıyor. Bir ölçüde de başarılı oldu.

NASIL KARŞILANDI?

Kılıçdaroğlu zaten adım adım cumhurbaşkanı adaylığını Millet İttifakı’na kabul ettiriyor. Nerdeyse dayatıyor. Ama ben işin orasında değilim. Ayrıca size, Kılıçdaroğlu’nun bu açıklaması Afrika çöllerinde nasıl yankılandı diye bir serenat yapmayı da düşünmüyorum. Sadece ben gündem yaptığım için yazma durumunda kaldım. Gazetecilerin ve AK Partili siyasetçilerin olduğu Meclis’te Kılıçdaroğlu’nun açıklamasını ortaya attım. İlginç yorumlar geldi.

YORUMLAR

1- Bir bölümü, ‘Ben zaten böyle bir çıkış bekliyordum’ dedi.

2- ‘Bir süredir zaten dile getiriyordu’ diyenler oldu.

3- ‘Sürpriz değil. Zaten bir süredir ben adayım diyordu’ diyenler çoğunluktaydı.

4- Kimi milat verdi. CHP’li Bülent Kuşoğlu’nun açıklaması ile Kılıçdaroğlu’nun adaylık sürecini başlattığını söyledi.

5- Hani 6 lider Parlamenter Sistem’e dönüş için bir araya gelmişti? Hani öncelikleri kimin cumhurbaşkanı olacağı değil, sistem konusuydu? Daha baştan samimi değiller.

Ben ne yaptım? Arada bir başımı bilgiç bir şekilde sallayıp hepsine sen de haklısın dedim.

FARKLI CEPHE

Kılıçdaroğlu’nun bu çıkışı karşısında daha önce, “Bu iş bitti abi. İmamoğlu kesin aday” diyenler biraz gerilemiş gibiydi. İngiliz Büyükelçisi’nden başlayıp Amerikan Büyükelçisi’nden çıkan yorumlarını dahi yapmadılar. Hatta ve hatta Meral Akşener’in “İkinci Fatih” açıklamasını dahi hatırlatmadılar. İş başa düştü. Arkadaşlar bu hamur daha çok su kaldırır. İmamoğlu bitti demeden bu iş bitmez, diye beylik bir laf ettim. Ondan sonra, “Daha uzun bir süre var. İmamoğlu kolay pes etmez. Eğer Kılıçdaroğlu’nun seçilemeyeceği ortaya çıkarsa geri çekerler. Dış güçler bu işe ne der, Meral Hanım ne yapar? Temel Karamollaoğlu ne der?” yorumları arka arkaya geldi.

1 YIL SONRA NE OLUR?

Onlara da ‘Siz de haklısınız’ dedim. Maksadım idare-i maslahatçılık yapmak değil. Gerçekten de bu değerlendirmelerin hepsi de doğru. Çünkü daha sürecin başındayız. 1 yıl önce Kılıçdaroğlu’na şans veren var mıydı? Bakalım 1 yıl sonra kim ön plana çıkacak? (...)"