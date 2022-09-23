Bu ilçede oturanlar aman dikkat! Az önce duyuruldu
İSKİ, 23 Eylül 2022 tarihinde Kartal, Kağıthane, Pendik, başta olmak üzere 6 ilçede planlı kesintiye gitti.
İstanbul'da bugün 6 ilçede sular kesilecek. İSKİ, 23 Eylül 2022 tarihinde Kartal, Kağıthane, Pendik, başta olmak üzere 6 ilçede planlı kesintiye gitti.
İşte suların kesileceği ilçeler:
Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:Haraççı Mah
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 23.9.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Esenler
Etkilenen Mahalleler:Kazım Karabekir Mah
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 23.9.2022 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kartal
Etkilenen Mahalleler:Yunus Mah,Topselvi Mah
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 23.9.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kağıthane
Etkilenen Mahalleler: Talatpaşa Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Gürsel Mah
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 23.9.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Pendik
Etkilenen Mahalleler:Fevzi Çakmak Mah
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 23.9.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler:Necip Fazıl Mah
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 23.9.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.