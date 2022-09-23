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Gündem Bu ilçede oturanlar aman dikkat! Az önce duyuruldu
Gündem

Bu ilçede oturanlar aman dikkat! Az önce duyuruldu

İSKİ, 23 Eylül 2022 tarihinde Kartal, Kağıthane, Pendik, başta olmak üzere 6 ilçede planlı kesintiye gitti.

Yeniakit Publisher
2022-09-23 12:03:00 -
Bu ilçede oturanlar aman dikkat! Az önce duyuruldu

 

İstanbul'da bugün 6 ilçede sular kesilecek. İSKİ, 23 Eylül 2022 tarihinde Kartal, Kağıthane, Pendik, başta olmak üzere 6 ilçede planlı kesintiye gitti.

İşte suların kesileceği ilçeler:

Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler:Haraççı Mah

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 23.9.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Esenler

Etkilenen Mahalleler:Kazım Karabekir Mah

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 23.9.2022 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kartal

Etkilenen Mahalleler:Yunus Mah,Topselvi Mah

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 23.9.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kağıthane

Etkilenen Mahalleler: Talatpaşa Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Gürsel Mah

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 23.9.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Pendik

Etkilenen Mahalleler:Fevzi Çakmak Mah

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 23.9.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Sultanbeyli

Etkilenen Mahalleler:Necip Fazıl Mah

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 23.9.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

 

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