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Gündem Bu hortum ABD'değil Türkiye'de: Çatılar uçtu, duvarlar yıkıldı
Gündem

Bu hortum ABD'değil Türkiye'de: Çatılar uçtu, duvarlar yıkıldı

Yeniakit Publisher
2023-10-16 17:22:00 -
Bu hortum ABD'değil Türkiye'de: Çatılar uçtu, duvarlar yıkıldı

Hortum nedeniyle evlerin çatısı uçtu, 4 ahırın duvarı çöktü, 22 büyükbaş da öldü.

VAN'ın Tuşba ilçesinde çıkan hortumda çatılar uçtu, ahır duvarları yıkıldı, 22 büyükbaş öldü.
Tuşba ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki Gendelova Mahallesi'nde etkili olan yağış ile hortum çıktı. Hortum nedeniyle evlerin çatısı uçtu, 4 ahırın duvarı çöktü, 22 büyükbaş da öldü. İhbarla mahalleye giden Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, jandarma, AFAD ve Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri, hasar tespit çalışması başlattı. 

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