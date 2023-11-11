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Sağlık Bu hastalığın tedavisi yok! Çok sayıda kişide görülüyor: Bu yiyecekleri unutan iyileşiyor
Sağlık

Bu hastalığın tedavisi yok! Çok sayıda kişide görülüyor: Bu yiyecekleri unutan iyileşiyor

Yeniakit Publisher
2023-11-11 08:26:00 -
Bu hastalığın tedavisi yok! Çok sayıda kişide görülüyor: Bu yiyecekleri unutan iyileşiyor

Son yıllarda adını sıklıkla duyduğumuz ve glutensiz beslenmeyle birlikte anılan çölyak hastalığı, tedavi edilmediği takdirde kanser gibi ciddi hastalıklara neden olabiliyor. Bu hastalıkla ilgili bilmeniz gerekenler için işte detaylar...

Genellikle 1 yaşından sonra glutenli yiyecekleri tüketmeye başlandığı zaman reaksiyon gösteren ve insan hayatının yaşam kalitesini düşüren çölyak hastalığı için nasıl beslenilmeli ve nelere dikkat edilmeli hepsi için detaylar haberimizde…

TEK ÇÖZÜM DİYET: BU HASTALIK HER 100 KİŞİDEN 1’İNDE GÖRÜLÜYOR

Bağırsak sisteminin bir hastalığı olarak bilinen ve mutlaka dikkate alınması gereken çölyak hastalığı, 100 kişiden 1'ini etkiliyor. Çölyak hastalığının genetik durumu nedir? Semptomlar neler? Neler tüketilmemeli? İşte detaylar...

Yakın dikkat gerektiren bir bağırsak hastalığı olarak bilinen Çölyak hastalığı, 100 kişiden 1'inde görülüyor. Hasta ömür boyu süren hastalık döneminde beslenmeye dikkat etmezse demir eksikliği, kas güçsüzlüğü, gelişme yavaşlığı gibi birçok hastalığa karşı duyarlı olacaktır. Çölyak hastalığının genetik bozukluğu nedir? Semptomlar neler? Neler tüketilmemeli? Tüm detaylar haberimizde...

HER 100 KİŞİDEN 1’İNDE GÖRÜLÜYOR

Çölyak hastalığı her yaşta ortaya çıkabilen bir bağırsak sistemi hastalığıdır. Arpa, çavdar ve buğdayda bulunan glutene karşı etkilidir. Yaşlılarda da ortaya çıkabilen çölyak hastalığı genetik olabilir. 100 kişiden 1'inde görülen ve oldukça rahatsız edici bir hastalıktır. Tedavisi mümkün olmayan çölyak hastalığı olan kişilerin çok dikkatli beslenmeleri gerekir. Çölyak hastalarında çölyak hastalığı ve diyabet birlikte ortaya çıkabilir. Bireylerin doktor kontrolünde diyet uygulaması gerekmektedir. Yediğine çok dikkat etmelidir çünkü tükettiği uygun olmayan besinler hastalığı ağırlaştıracak ve rahatsızlık verecektir.

BU BELİRTİLERE DİKKAT

Çölyak hastalığının bilinen birkaç semptomu vardır. İnsanlar genellikle yaşlarına göre zayıf olması ve büyüme geriliği, anoreksi, anemi, kas zayıflığı, karın şişliği, sık dışkılama, ishal ve kusma gibi sorunlar yaşarlar. Ayrıca kaşıntılı döküntüler, aşırı stres, halsizlik, ağızda ülserler, karaciğer hastalıkları, şişkinlik sorunları ve kemik ağrıları da en belirgin belirtilerdir. Bu belirtilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza başvurmalısınız.
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BU BESİNLER KESİNLİKLE TÜKETİLMEMELİ

Çölyak hastalarının yememesi gereken bazı besinler vardır. Arpa, çavdar, buğday ve yulaf içeriğine sahip, bulgur pilavı, makarna, bisküvi, şehriye, kuskus, un, ekmek, dondurma külahı, bulgur, irmik, tarhana, yarma, kek, pasta, kurabiye, unlu tatlılar, börek ve un ilave edilen çorbalardan kesinlikle uzak durmalısınız. Ayrıca una batırılarak hazırlanan balık ve tavuk ürünleri, gluten içeren hazır çorbalar ve köfteler, ayrıca gluten içerdiği için soslu kuruyemişler ve tuzlu kuruyemişler de hastalığa neden olan besinlerdir. Çölyak çekirdekleri tüketilmemelidir. Ayrıca sakız, çikolata, ketçap, dondurma, sirke, puding, mayonez gibi bazı besinler de gluten içerir. Bu nedenle çok dikkatli olmanız gerekiyor.

 

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