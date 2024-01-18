Bu hamleler TL'ye yön veriyor! Para Merkez'de dönüyor

Merkez bankasının aldığı kararlar finansal sistemi bağlarken olumlu ve olumsuz konjonktürde bankanın atacağı adımlar en büyüğünden en küçüğüne yatırımcılara tesir ediyor.

Peki bankanın hangi fonksiyonları var ve süreç içerisinde ne amaçla ve nasıl hareket ediliyor. İşte Merkez Bankası'nın misyonuna yönelik değerlendirme:

Ülkelerin para politikasından sorumlu birincil kurum olan Merkez Bankaları, para birimlerinin ve bununla birlikte piyasalara sunulan para arzının istikrarlı bir şekilde devam etmesini sağlar.

Merkez Bankasının en önemli amacı, hedeflenen enflasyon değerlerine ulaşılmasını sağlamaktır. Fiyat istikrarının ve enflasyon değerlerinin büyüme ve istihdama yönelik, ekonomik birimlerin karar alma süreçlerine müdahale edilemeyecek ölçüde düşük tutulmasını sağlamaya çalışan kurum, buna bağlı olarak atılacak her adımı kendisi belirler.

Fiyat istikrarı için mücadele

Fiyat istikrarını korumak için belirli para politikaları ve uygulamalar kullanan kuruluş, bu uygulama ve politikaların her birini kendi istekleri doğrultusunda düzenler. Merkez Bankası, para politikası uygulama araçlarını doğrudan belirleme ve belirlenen amaçlar doğrultusunda bu araçları istediği gibi kullanma bağımsızlığına (araç bağımsızlığı) sahiptir.

Ülkesel düzenlemelerde etkili

Merkez Bankası, ülkelerin altın ve döviz rezervlerinin saklanmasından ve ihtiyaç duyulduğunda ülke yararına kullandırılmasından da yükümlüdür.

Merkez Bankası, kurumsal yapı bakımından incelendiğinde; genel kurul, başkan, banka meclisi, para politikası kurulu, denetleme kurulu ve yönetim kurulundan oluşur.

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Finansal istikrar raporu

Finansal istikrar raporları bir yılda iki defa yayımlanır ve bunun sonucunda hem yurt içinde hem de yurt dışında gereken şeffaflık sağlanmış olur. Bunun dışında daha sağlıklı ve doğru bilgiler alınabilmesi için de finansal istikrar raporları gereklidir. Merkez Bankaları, kısa vadeli faiz oranları belirleyerek piyasada faaliyet gösteren ve parasal istekte bulunan finans kuruluşlarına borç verir.

Merkez Bankası,temel hedefi olan fiyat istikrarını sağlamak için bazı aksiyonlar alır. Bu aksiyonları alarak enflasyonun hedeflenen patika içerisinde kalmasını sağlamaya çalışır. Bunu gerçekleştirmek için ise nihai kredi mercii olarak çeşitli fonlama maliyetlerinin düzenlenmesi, zorunlu karşılık oranlarında ayarlamalar yapılması gibi araçlar kullanır.