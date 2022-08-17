Bu haftaki maçlar
19 Ağustos 2022 Cuma günü üçüncü hafta maçları oynanmaya başlanacak. Ümraniyespor-Galatasaray maçı ile başlayacak olan bu haftaki Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve diğer takımların yapacakları maçların listesi şöyle:
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19 Ağustos 2022 Cuma günü üçüncü hafta maçları oynanmaya başlanacak. Ümraniyespor-Galatasaray maçı ile başlayacak olan bu haftaki Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve diğer takımların yapacakları maçların listesi şöyle:
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