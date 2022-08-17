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Spor Bu haftaki maçlar
Spor

Bu haftaki maçlar

19 Ağustos 2022 Cuma günü üçüncü hafta maçları oynanmaya başlanacak. Ümraniyespor-Galatasaray maçı ile başlayacak olan bu haftaki Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve diğer takımların yapacakları maçların listesi şöyle:

Yeniakit Publisher
2022-08-17 00:38:00 - 2022-08-17 01:18:37
Bu haftaki maçlar

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