2022 yılının sona ermesine kısa bir süre kaldı. Genellikle pek çok sınav yılın son iki ayında tamamlanıyor. Bu hafta sonu için plan yapanlar bazı okullarda sınavların gerçekleştiğini gözlemliyor. Bu sebeple hangi sınavların yapıldığı daha sık araştırılmaya başlandı.

Bu hafta sonu hangi sınavlar var? 19-20 Kasım ne sınavı yapılıyor?

19 Kasım Cumartesi günü Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı gerçekleşiyor. Söz konusu sınav 81 ilde 1489 okulda yapılıyor.

20 Kasım Pazar günü ise 2022 ALES/3 sınavı gerçekleşecek. Sınav saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binasına alınmayacak. Sınav öncesinde kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanında fotoğrafı bulunmayanlar için hafta sonu nufüs müdürlükleri açık olacak.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 20 Kasım 2022 Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara; müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecektir.

Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecektir. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecektir. Adaylar, Nüfus Müdürlüklerince düzenlenen fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu Geçici Kimlik Belgeleri ile sınava girebilecektir. "Geçici Kimlik Belgesi" dışında verilen belge, form vb. sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, ilgili sınavın Sınava Giriş Belgesi ve biyometrik fotoğrafının yanında olması gerekmektedir.