Eğitim Bu hafta sonu hangi sınavlar var? 13-14 Aralık sınav takvimi
Eğitim

Bu hafta sonu hangi sınavlar var? 13-14 Aralık sınav takvimi

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bu hafta sonu hangi sınavlar var? 13-14 Aralık sınav takvimi

Hafta sonu için plan yapacak olanlar 13-14 Aralık tarihlerinde bir sınav olup olmadığını araştırıyor. Pek çok kişi, “Bu hafta sonu sınav var mı?” sorusunun cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

Aralık ayının ikinci hafta sonuna girilirken, sınavlara katılacak adaylar için takvim araştırmaları hız kazandı. Özellikle ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavlar yakından takip edilirken, 13-14 Aralık tarihlerinde herhangi bir sınav olup olmadığı merak ediliyor. Öğrenciler, sınav saati, sınav yeri ve giriş belgesi gibi konularda net bilgiye ulaşmak için resmi duyurulara odaklanmış durumda. Peki, bugün sınav var mı?

 

13-14 Aralık hafta sonunda sınav var mı?

Bu hafta sonuna ilişkin sınav takvimi incelendiğinde, ÖSYM tarafından düzenlenen merkezi bir sınavın yer almadığı görülüyor. ÖSYM sınav takvimine göre Aralık ayının ikinci hafta sonunda adayların katılacağı herhangi bir merkezi sınav planlanmadı. Bu nedenle hafta sonu ÖSYM kapsamında sınava girilecek bir uygulama bulunmuyor. Ayrıca MEB takvimine göre de bu hafta sonu bir sınav bulunmuyor.

 

