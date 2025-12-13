Bu hafta sonu hangi sınavlar var? 13-14 Aralık sınav takvimi

Aralık ayının ikinci hafta sonuna girilirken, sınavlara katılacak adaylar için takvim araştırmaları hız kazandı. Özellikle ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavlar yakından takip edilirken, 13-14 Aralık tarihlerinde herhangi bir sınav olup olmadığı merak ediliyor. Öğrenciler, sınav saati, sınav yeri ve giriş belgesi gibi konularda net bilgiye ulaşmak için resmi duyurulara odaklanmış durumda. Peki, bugün sınav var mı?

13-14 Aralık hafta sonunda sınav var mı?

Bu hafta sonuna ilişkin sınav takvimi incelendiğinde, ÖSYM tarafından düzenlenen merkezi bir sınavın yer almadığı görülüyor. ÖSYM sınav takvimine göre Aralık ayının ikinci hafta sonunda adayların katılacağı herhangi bir merkezi sınav planlanmadı. Bu nedenle hafta sonu ÖSYM kapsamında sınava girilecek bir uygulama bulunmuyor. Ayrıca MEB takvimine göre de bu hafta sonu bir sınav bulunmuyor.