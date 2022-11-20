Bu hafta kabine toplantısı var mı? Kabine ne zaman toplanacak EYT açıklaması yapılacak mı?

Yıl sonuyla birlikte maaşlara yapılacak olan zamlar milyonlar tarafından yakından takip ediliyor. Ayrıca pek çok kişi EYT konusunu araştırıyor. Bu sebeple pek çok kişi 'Kabine toplantısı ne zaman?' sorusunun cevabını araştırıyor. Bugün kabine toplantısı var mı?