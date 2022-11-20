Bu hafta kabine toplantısı var mı? Kabine ne zaman toplanacak EYT açıklaması yapılacak mı?
Yıl sonuyla birlikte maaşlara yapılacak olan zamlar milyonlar tarafından yakından takip ediliyor. Ayrıca pek çok kişi EYT konusunu araştırıyor. Bu sebeple pek çok kişi 'Kabine toplantısı ne zaman?' sorusunun cevabını araştırıyor. Bugün kabine toplantısı var mı?
Kabine toplantılarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonları ilgilendiren birbirinden önemli açıklamalarda bulunuyor. Bu sebeple gündemdeki konuları yakından takip edenler kabine toplantısının ne zaman gerçekleşeceğini araştırmaya başladı. Peki, bu hafta kabine toplantısı yapılacak mı?
Bu hafta kabine toplantısı var mı? Kabine ne zaman toplanacak EYT açıklaması yapılacak mı?
Son kabine toplantısı 7 Kasım’da gerçekleşti. Genellikle kabine toplantıları 14 gün aralıklarla yapılıyor. Bu hafta toplantının gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak toplantının 21 Kasım Pazartesi günü gerçekleşmesi bekleniyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Kupası açılış maçı olan Katar-Ekvador karşılaşması için 20 Kasım Pazar günü Doha’yı ziyaret edecek.
Kabine toplantısında EYT, asgari ücret, ekonomik ve siyasi gelişmelerin masaya yatırılması bekleniyor.
Ekonomi
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