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Yaşam Bu hafta hava nasıl olacak? Bursa Antalya hava durumu:
Yaşam

Bu hafta hava nasıl olacak? Bursa Antalya hava durumu:

Yurdun büyük bölümünde yağışlar etkisini sürdürüyor. Vatandaşlar Antalya, Bursa, Çanakkale başta olmak üzere havanın nasıl olacağını araştırıyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış var? 11 Temmuz hava durumu:

Yeniakit Publisher
2022-07-11 10:23:00 -
Bu hafta hava nasıl olacak? Bursa Antalya hava durumu:

Türkiye bayramla birlikte yağışlı havanın etkisi altına girdi. Pek çok kişi ise bugün havanın nasıl olacağını araştırmaya başladı. Peki, bugün Bursa’da hava nasıl olacak?

Bu hafta hava nasıl olacak? Bursa Antalya hava durumu:

Karadeniz’in kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Erzincan ve Ardahan çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize il geneli ve Artvin kıyılarında yer yer çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olması bekleniyor.

Bursa

Antalya

 

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