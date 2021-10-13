  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig haftanın maçları
Spor

Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig haftanın maçları

Süper Lig 9. hafta | Süper Lig'e verilen milli maç arası 15 Ekim Cuma akşamı oynanacak maçlarla başlayacak. Peki, bu hafta hangi maçlar var?

Yeniakit Publisher
2021-10-13 21:49:00 -
Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig haftanın maçları

Milli maçlar sebebiyle Süper Lig’e verilen ara Cuma akşamı sona erecek. Peki, bu akşam hangi maçlar oynanacak?

Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig haftanın maçları

15 Ekim Cuma

20.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş

16 Ekim Cumartesi

13.30 Giresunspor-Çaykur Rizespor

16.00 Sivasspor-Antalyaspor

19.00 Adana Demirspor-Yeni Malatyaspor

17 Ekim Pazar

13.30 Kasımpaşa-Göztepe

16.00 Galatasaray-Konyaspor

16.00 Altay-Karagümrük

19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe

18 Ekim Pazartesi

20.00 Alanyaspor-Kayserispor

20.00 Hatayspor-Gaziantep FK

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kokuşmuş magazin dünyasını karıştıran 'rehin' olayı
Gündem

Kokuşmuş magazin dünyasını karıştıran 'rehin' olayı

Sanatçı Kibariye ve eşi Ali Küçükbalçık, Kadıköy’deki ‘kaynak saç’ borcunu ödeyeceğini belirterek kuaför dükkanına rehin olarak bıraktıkları..
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan döviz açıklaması
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan döviz açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı, döviz bürolarına yönelik tebliğe dair ilgili açıklama yaptı.
O ülke bir ilki başardı! 'Türkiye'nin izinden gidiyoruz'
Dünya

O ülke bir ilki başardı! 'Türkiye'nin izinden gidiyoruz'

Uluslararası Para Fonu IMF'nin dış borçlanma tavsiyesini reddeden Cezayir'in tavrı Arap dünyasında büyük yankı uyandırdı. Ülkenin Türkiye'yi..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay