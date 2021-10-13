Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig haftanın maçları
Süper Lig 9. hafta | Süper Lig'e verilen milli maç arası 15 Ekim Cuma akşamı oynanacak maçlarla başlayacak. Peki, bu hafta hangi maçlar var?
Milli maçlar sebebiyle Süper Lig’e verilen ara Cuma akşamı sona erecek. Peki, bu akşam hangi maçlar oynanacak?
Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig haftanın maçları
15 Ekim Cuma
20.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş
16 Ekim Cumartesi
13.30 Giresunspor-Çaykur Rizespor
16.00 Sivasspor-Antalyaspor
19.00 Adana Demirspor-Yeni Malatyaspor
17 Ekim Pazar
13.30 Kasımpaşa-Göztepe
16.00 Galatasaray-Konyaspor
16.00 Altay-Karagümrük
19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe
18 Ekim Pazartesi
20.00 Alanyaspor-Kayserispor
20.00 Hatayspor-Gaziantep FK