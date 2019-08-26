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Bu hafta hangi maçlar var? 2019-2020 Süper Lig 3. hafta fikstürü Süper Lig puan durumu

Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 3. hafta fikstürü sorgulanmakta. Vodafone Park'ta Göztepe'yi konuk eden Beşiktaş, sahadan 3-0 galip ayrılarak ligdeki ilk puanını aldı. Fenerbahçe ise geçen sezon şampiyonluğu kıl payı kaçıran Başakşehir’i 2-1 yendi. Ankaragücü Kayserispor ile 1-1berabere kaldı. 21:45'de oynanan maçlarda Alanyaspor Kasımpaşa'yı 4-1, Fenerbahçe Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Trabzonspor kendi evinde Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti. Galatasaray ise kendi evinde Konyaspor’la 1-1 kaldı. Süper Lig 3. hafta maç programı-fikstürü haber ve gelişmelerini bu sayfamızdan takip edebilirsiniz. Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında. Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 3. hafta fikstürü Süper Lig puan durumu son dakika haberleri, 30-31 Ağustos Spor Toto Süper Lig'de üçüncü hafta maç sonuçları. Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 3. hafta fikstürü sorgula.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 07:52
Bu hafta hangi maçlar var? 2019-2020 Süper Lig 3. hafta fikstürü Süper Lig puan durumu

Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 3. hafta fikstürü sorgulanmakta. Vodafone Park'ta Göztepe'yi konuk eden Beşiktaş, sahadan 3-0 galip ayrılarak ligdeki ilk puanını aldı. Fenerbahçe ise geçen sezon şampiyonluğu kıl payı kaçıran Başakşehir’i 2-1 yendi. Ankaragücü Kayserispor ile 1-1  berabere kaldı. 21:45'de oynanan maçlarda Alanyaspor Kasımpaşa'yı 4-1, Fenerbahçe Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Trabzonspor kendi evinde Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti. Galatasaray ise kendi evinde Konyaspor’la 1-1 kaldı. Süper Lig 3. hafta maç programı-fikstürü haber ve gelişmelerini bu sayfamızdan takip edebilirsiniz. Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında. Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 3. hafta fikstürü Süper Lig puan durumu son dakika haberleri, 30-31 Ağustos Spor Toto Süper Lig'de üçüncü hafta maç sonuçları. Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 3. hafta fikstürü sorgula.

Süper Lig’in 3. Haftası maçları 20:30’da Kasımpaşa-Ankaragücü ve Kayserispor-Galatasaray maçlarıyla başlayacak. Galatasaray Konyaspor karşısında kaçırdığı avantajı bu kez Kayserispor karşısında yakalayacak mı? Sarı Kırmızılı taraftarlarının merak ettiği soruların başında gelmekte. 31 Ağustos Cumartesi günü oynanacak maçlar ise, 19:15 Konyaspor-Antalyaspor, 21 45’te oynanacak maçlar da Beşiktaş-Çaykur Rizespor, Göztepe-Denizlispor olacak. 

1 Eylül 2019 Pazar günü oynanacak maçlar ise şunlar:

19:15 maçları Gençlerbirliği-Başakşehir

Sivasspor-Gazişehir Gaziantep  

21:45’te oynanacak maçlar:

Fenerbahçe-Trabzonspor

Malatyaspor-Alanyaspor

İşte Süper Lig 3. Hafta maç fikstürü

Süper Lig 2. hafta maç sonuçlarına göre puan durumu

 

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 07:52
  1. Trabzon
  2. Sivas
  3. Rize
  4. Malatya
  5. Konya
  6. Kayseri
  7. Gaziantep
  8. Denizli
  9. Antalya
  10. Ankara
  11. Bu hafta hangi maçlar var?
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