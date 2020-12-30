Bu hafta cuma namazı kılınacak mı? Cuma namazı 1 Ocak’ta kılınacak mı?

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 1 Ocak'ta cuma namazı kılınacak mı, sorusu gündem oldu. Artan koronavirüs vakaları nedeniyle Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda Kabine toplantısı sonrası yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağının uygulanacağı açıklandı. 31 Aralık Perşembe akşam saat 21:00'da başlayacak olan yasaklar Pazartesi sabha saaat 05:00'a kadar sürecek. Bu süre zarfı içerisinde geçtiğimiz hafta sonlarında uygulandığı gibi en yakın market, fırın, kasap, kuruyemiş ve manav gibi işletmelerden 10:00-17:00 saatleri arasında yararlanılabilecek.

1 Ocak cuma gününe denk gelmekte. Cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlar da sokağa çıkma yasağının olduğundan "Bu hafta cuma namazı kılınacak mı?" sorusu gündemin ana konuları arasında yerini almayı başardı. Korona salgınında artış nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın aldığı kısıtlama kararları arasında yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı da yer aldı. Vatandaşlar cuma gününe denk gelen 1 Ocak günü camilerde cuma namazının kılınıp kılınmayacağını sorguluyor.

Halihazırda camilerde belli kurallar ve önlemler çerçevesinde gerçekleştirilen cuma namazının, 1 Ocak Cuma günü sokağa çıkma yasağında da kılınması bekleniyordu ve beklenen o açıklama doğrultusunda bu hafta cuma namazının kılınacağı yönünde.

Cuma namazı 1 Ocak’ta kılınacak mı?

İl Hıfzısıhha kurulları tarafından cuma namazının kılınacağı tarihe ilişkin açıklanması beklenen bazı kurallar olabilir. Bunlar: Vatandaşların evlerine en yakın camilere yürüyerek gitmeleri ve hiçbir şekilde araç kullanmamaları istenebilir. Camiye gelen vatandaşların maske ve tek kullanımlık (kendine ait) seccadelerinin olmasına dikkat edilecek. Sosyal mesafe gözetilerek namaz eda edilecek. Vatandaşların namaz sonrasında da camiden kurallara uygun şekilde çıkılmasına dikkat edilecek.

Yılbaşı sokağa çıkma yasağı 31 Aralık Perşembe akşamı saat 21:00'da başlayacak 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günleri kesintisiz süre ile 81 ilde sokağa çıkma yasağı olacak.