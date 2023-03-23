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Dünya Bu görüntüye iyi bak Fikri! ABD'de ilk başörtülü hakim, Kur'an'a el basıp göreve başladı
Dünya

Bu görüntüye iyi bak Fikri! ABD'de ilk başörtülü hakim, Kur'an'a el basıp göreve başladı

Yeniakit Publisher
2023-03-23 14:15:00 - 2023-03-23 14:16:49
Bu görüntüye iyi bak Fikri! ABD'de ilk başörtülü hakim, Kur'an'a el basıp göreve başladı

ABD’nin New Jersey eyaletinde ülkenin ilk başörtülü hakimi Nadia Kahf, Kur'an-ı Kerim'e el basarak göreve başladı. Söz konusu gelişme, CHP'li Fikri Sağlar'ın, "Türbanlı bir hakimin benim haklarımı koruyacağı konusunda kuşkum var" şeklindeki açıklamasını akıllara getirdi.

ABD’nin New Jersey eyaletinde ülkenin ilk başörtülü hakimi göreve başladı. 2 yaşında Suriye’den ABD’ye yerleşen Nadia Kahf, New Jersey Valisi Phil Murphy’nin kendisini aday göstermesinin ardından yargıçlık koltuğuna oturdu.

Avukat Nadia Kahf, atamadan sonra büyükannesinden kalan Kuran-ı Kerim’e el basarak yemin etti. Passaic County’de görev yapacak olan 50 yaşındaki Kahf, “Çok mutluyum ve aynı zamanda çok onurluyum” dedi.

Müslüman hakimin göreve başlaması, akıllara açıktan İslam düşmanlığı yapamadığı için başörtüsü üzerinden algı oluşturmaya çalışan Fikri Sağlar'ı getirdi.

CHP'li Fikri Sağlar, katıldığı canlı yayında "Kendimden söylemek istiyorum ben yargılandığım zaman türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği konusunda kuşkum var." demişti. Söz konusu açıklamalar büyük tepkiye neden olmuştu.
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Yorumlar

Kamil

Hem müslüman olocaksın hemde amerikan yasalarını onaylayıp uygalayaksın yada yasalara göre LGBT yi onaylayacaksın hüküm vereceksin ne büyük bir tezad

Osman

İnsanın içi ne ise herkesi öyle sanirmis. Zaten din düşmanlığı yaptığin her hallerinden belli.
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