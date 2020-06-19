Bu görüntüler Venedik'ten değil Türkiye'den

Bugün yurdun kuzey batı kesimlerinde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle su baskınları yaşanırken bu durumu eğlenceye çeviren vatandaşlar da ilginç görüntüler ortaya çıkardı.

Denizle birleşen yolda kayıkla gezdi

Son haftalarda mevsim normallerinin üzerinde yağan yağışlar, Tekirdağ'da da etkili oldu. Özellikle kıyı şeridindeki bölgeler denizle birleşirken, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde denizle birleşen yolda kayıkla gezen vatandaş, görenleri şaşkına çevirdi. O anlar yine başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile böyle görüntülendi.