Bu görüntüler İYİ Parti'yi karıştırdı!

Bugün Meclis’te gerçekleştirilen milletvekili and içme töreninde, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz’ın MHP Genel BaşkanıDevlet Bahçeli'nin elini öpmesi, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk’ün de ülkücü işareti yapması partiyi böldü.

İYİ Partili Murat Ağırel, sosyal medya paylaşımıyla iki isme de tepki gösterdi. Ağırel, “Ben İYİ Parti üyesi olarak bu görüntüleri kabul etmiyorum... Ben solcu gelenekten gelen bir Kemalist olarak yemin töreninde sol elimi kaldırsam ne düşünülürse bende şu anda onu düşünüyorum... MHP de daha önce siyaset yapmış olabilirsiniz ancak bunca olay yaşanmışken el öpme nedir? Kesinlikle kabul etmiyorum ve şiddetle protesto ediyorum. İYİ Parti MHP değildir” diye yazdı.

Öte yandan Eski MHP’li, İYİ Parti milletvekili Koray Aydın da bugün Meclis'te Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. İki ismin samimi tokalaşmaları dikkat çekti.

MUSAVAT DERVİŞOĞLU' BAHÇELİ'NİN ÖNÜNDE EĞİLDİ

Ayrıca İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Musavat Dervişoğlu'nun da yemin ettikten sonra Devlet Bahçeli'nin yanına gittiği görüldü. Dervişoğlu'nun Bahçeli'nin yanına gidip eğildiği görülüyor. Sosyal medyada Dervişoğlu'nun Bahçeli'nin elini öptüğü de iddia edildi. Fakat daha sonradan Dervişoğlu'nun el öpmediği sadece eğildiği anlaşıldı.