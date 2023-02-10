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Yaşam Bu görüntü hafızalardan silinmez! 20 günlük bebeğin avucundan çıkan herkesi ağlattı
Yaşam

Bu görüntü hafızalardan silinmez! 20 günlük bebeğin avucundan çıkan herkesi ağlattı

Türkiye depremin acısını en derinden yaşıyor. 20 günlük bebek, arama kurtarma ekiplerince enkazdan çıkarıldı. Bebeğin avucundan çıkan ise herkesi gözyaşları içerisinde bıraktı.

Yeniakit Publisher
2023-02-10 15:21:00 -

Türkiye'yi derinden yaralayan depremin acı bilançosunun her geçen saat arttığı Hatay'da enkazdan çıkarılan 20 günlük bir bebeğin görüntüleri yürekleri dağladı. Avucunda annesinin saçları ile enkazdan çıkarılan bebek hastaneye kaldırılırken görüntüler yaşananlar depremin en acı tabloları arasında yerini aldı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden en çok etkilenen bölgelerden Hatay'da zelzeleden yaklaşık 60 saat sonra bir binanın enkazından bir erkek bebek çıkarıldı. Bebeğin 20 günlük Kerem Ağırtaş olduğu öğrenilirken kurtarma esnasında kaydedilen görüntüler görenlerin yüreklerini sızlattı. Hafızalardan uzun yıllar silinmeyecek görüntülerde, minik bebeğin avucunda annesinin kopmuş bir tutam saçı olduğu görüldü. Bebek elinde kalan annesinin saçları ile enkazdan alınıp sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.

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