  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Bu gidişle Elazığ’da sağlam bina kalmayacak
Yerel

Bu gidişle Elazığ’da sağlam bina kalmayacak

Yeniakit Publisher
2023-12-01 14:19:00 -
Bu gidişle Elazığ’da sağlam bina kalmayacak

Elazığ’da iş makinesi yardımı ile ağır hasarlı bir bina yıkılırken, bitişikte bulunan sağlam binada zarar gördü. Sağlam binanın duvarları yıkılırken, operatör hiçbir şey olmamış gibi çalışmaya devam etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Elazığ’da ağır hasar alan binaların yıkım çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede Kültür Mahallesi’nde bulunan ağır hasarlı binanın yıkımına başlandı. Yapılan çalışmalar sırasında iş makinesi bitişiğindeki sağlam binanın oturma odalarının duvarını da yıktı. İş makinesi sağlam binada bulunan evin duvarını yıkarken, hiçbir şey olmamış gibi hasarlı binanın yıkımına devam etmesi dikkat çekti.

O anlar cep telefonu kamerası ile kayıt edildi.

Kahve telvelerinin betona ve depreme karşı etkisi ortaya çıktı!
Kahve telvelerinin betona ve depreme karşı etkisi ortaya çıktı!

Sağlık

Kahve telvelerinin betona ve depreme karşı etkisi ortaya çıktı!


ÖNE ÇIKAN VİDEO

THY'den deprem bölgesine ilave limit tahsisi
THY'den deprem bölgesine ilave limit tahsisi

Ekonomi

THY'den deprem bölgesine ilave limit tahsisi

Malatya'da deprem
Malatya'da deprem

Yerel

Malatya'da deprem

Deprem bölgesindeki gençler, 150 bin TL'lik evlilik desteğinden mutlu
Deprem bölgesindeki gençler, 150 bin TL'lik evlilik desteğinden mutlu

Ekonomi

Deprem bölgesindeki gençler, 150 bin TL'lik evlilik desteğinden mutlu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23