Bu gelişme, marketleri deliye döndürecek! İşte şimdi hapı fena yuttular
Tarım Kredi Kooperatif Market Genel Müdürü Orhan Kozan, mart ayına kadar bin bakkala ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.
Tarım Kredi Kooperatif Market Genel Müdürü Orhan Kozan, mart ayına kadar bin bakkala ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. “Bakkalların bizim fiyatlarımızın üzerine çıkmaları mümkün olmayacak" diyen Kozan "Ayrıca, ‘tavsiye satış fiyatlarımızı’ internetten vatandaşlarımıza duyuracağız. Hem vatandaş hem bakkal kazanacak” ifadelerini kullandı.