Bu fotoğraftan utan Meral Akşener!

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde Mısır meselesi ele alındı.

Ali İhsan Karahasanoğlu, Mısır'da ilk defa demokratik seçimlerle başa gelen Muhammed Mursi'nin darbeci Sisi yönetimi tarafından şehit edilmesinin 2. yıl dönümü dolayısıyla önemli değerlendirmelerde bulundu.

Mısır'da Mursi'den önce darbecilerin yönetimi elinde tuttuğunu hatırlatan Karahasanoğlu, Mısır ve Türkiye'de yaşanan olayların benzerliğine dikkat çekti.

"Türkiye'de AK Parti iktidara geldiğinde nasıl birileri mızıkçılık ve darbe planları yaptıysa Mısır'da da benzer bir durum yaşandı" diyen Karahasanoğlu, "Mursi, henüz 1. yılını dahi doldurmadan Türkiye'deki 27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde, Gezi isyanının başladığı süreçte Mısır'da da sokak hareketleri başlatıldı. Türkiye'deki Gezici kafasının bir benzeri Mısır'da yaşandı" ifadelerini kullandı.

Batı medyasının Türkiye ve Mısır'da yaşanan olayları naklen yayınladığını hatırlatan Karahasanoğlu, şunları kaydetti:

"Mübarek döneminde sokağa çıkmamış olan Mısır halkı daha 1 yıllık cumhurbaşkanı olan Mursi'ye biz seni istemiyoruz dedi. Ne yapmış Mursi, adam mı öldürmüş, katliam mı yapmış, insanların temel hak ve özgürlüklerini mi kısıtlamış? Bu adam anayasamız Kur'an'dır demiş. Bu adam faize karşı mücadele başlatmalıyız demiş. Dindar bir hafız ve cumhurbaşkanıydı kendisi. Kendisi aynı zamanda bir bilim adamıydı. Biz Mursi'yi istemiyoruz denilerek bir avuç azınlığa sokak hareketleri düzenlettirdiler. Sonrasında darbe yapıp bir gecede 5 bin kişiyi öldürdüler."

Türkiye'ye her fırsatta demokrasi ve insan hakları dersi vermeye kalkanların Mısır'da yaşanan katliamlara ve insan hakları ihlallerine çıt çıkarmadığını belirten Karahasanoğlu, "Tam aksine Sisi'yi ağırladılar, Sisi'yi kırmızı halılarla karşılayıp kucakladılar" dedi.

ABD ve Avrupalı ülkelerin darbeyle Mısır yönetimini ele geçiren Sisi'ye "meşru devlet başkanı" muamelesi yaptığını aktaran Karahasanoğlu, ayrıca darbeci Sisi yönetiminin Mursi'yi açık bir şekilde katlettiğini sözlerine ekledi.

"Milli irade", "insan hakları" ve "demokrasi" lafını ağzından düşürmeyenlerin Mısır'da yapılan darbeye sessiz kaldığını anımsatan Karahasanoğlu değerlendirmesinin devamında şu ifadeleri kullandı:

"Seçimde seçim diyen Kemal Kılıçdaroğlu Mursi'ye hangi biriniz sahip çıktınız. Siz muhalefet partilerisiniz ve istediğiniz gibi açıklama yapabilirsiniz ancak iktidarda bulunan partinin devlet sorumluluğu var. Dolayısıyla devletin başındaki kişiler belki devletler arasındaki ilişkileri bozmamak adına Mısır'da yargılanan bir kişiye sahip çıkamayabilir ancak tam tersi oldu Türkiye'de. Devletin tepesindeki kişi devrilen darbe yapılan Mursi'ye sahip çıktı. Türkiye'deki muhalefet partileri ise maalesef Mursi'ye sahip çıkmadı. Tam aksine başta Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere hepsi Mısır'ın iç işleri bizi ilgilendirmez dediler. Yani Mısır'da 4-5 bin kişinin öldürülerek bir darbecinin cumhurbaşkanı makamına getirilmiş olması Mısır'ın iç işleriymiş."

Eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından düzenlenen Angela Merkel ve Sisi'nin de yer aldığı yemek organizasyonuna Başkan Erdoğan'ın dik bir duruş sergileyerek katılmadığını hatırlatan Karahasanoğlu, "O yemek masasına oturmayan Erdoğan ile bugün Meral Akşener 'noldu Rabia kardeşinizdi' diyerek alay etmeye kalkıyor" diye konuştu.

"Trump'tan başlayın Merkel'ine kadar bütün dünyadaki o çakallar düzeni Sisi'ye destek verip kırmızı halılarla karşıladı" diyerek sözlerini sürdüren Karahasanoğlu, ABD ve Batılı devletlerin Sisi vasıtasıyla Mısır'ın yeraltı ve yerüstü kaynaklarını sömürmeyi amaçladığını ifade etti.

Karahasanoğlu değerlendirmesini şöyle noktaladı:

"Nasıl ki ta Abdülhamid döneminde Irak ve Suriye'deki petrol kuyularından ne kadar petrol çıkabileceği o çakal devletler tarafından tespit edilip hesaplanmışsa ve buna göre Türkiye'nin sınırları belirlenmeye çalışıldıysa aynı şekilde Akdeniz'de Mursi ile Türkiye güzel ilişkiler geliştirseydi Yunanistan'a herhangi bir şey kalmazdı. Onun için Mursi'yi iktidardan indirip yerine Sisi'yi getirelim dediler. Sisi'yi getirdikten sonra da böyle yemek masalarında ağırladılar ve Sisi vasıtasıyla Yunanistan ile Mısır arasıdna bir anlaşma yaptırdılar.

Fakat gelip gördüler ki Mısır halkı buna tepkili şimdi Sisi yavaş yavaş Türkiye'ye yanaşmaya çalışırken Meral Akşener çıkıp 'hani Rabia kardeşinizdi şimdi ihanet ediyorsunuz' diyerek alay etmeye kalkıyor.

Sen dünden ihanet ettin, sen birgün yanında durmadın Rabia'nın hemde kadınsın. O kız çocuğunun genç yaşta şehit edilmesine karşı çıkıp onu katledenlerle Türkiye'nin işi olamaz diyemedin. Erdoğan kalkıp 'Biz Mısır ile devletler arasındaki ilişkilerimizi geliştirmek zorundayız' dese bile sen muhalefetteki bir partinin lideri olarak buna karşı çıkman lazımdı. Senin bir kadın olarak 'Binlerce insanı meydanlarda katleden darbeci Sisi ile iyi ilişkiler geliştirilmesini istemiyorum. Türkiye dik durmalıdır' demen gerekiyordu."