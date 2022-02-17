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Gündem Bu fotoğrafı anlatan fıkra: ‘Alavere dalavere Kürt Memet nöbete’
Gündem

Bu fotoğrafı anlatan fıkra: ‘Alavere dalavere Kürt Memet nöbete’

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer muhalefet liderleri arasında tartışmaya neden olan poz dizilişi hakkında konuşurken “Kürt Memet” fıkrasını hatırlattı.

Yeniakit Publisher
2022-02-17 12:21:00 -

6 muhalefet partisinin bir araya gelerek toplantı yapması, oturma sırasına karar verememeleri nedeniyle aylar sürdü. En sonunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hariç diğer adaylar yaşlarına göre dizildi.

Bu dizilişte Kılıçdaroğlu’nun en yaşlı olmamasına rağmen en başta olması da kriz çıkarınca, liderler bu kez alfabetik sıraya göre durma kararı aldı.

Muhalefetin seçmeni çileden çıkaran bu saçma tartışması, akıllara “Kürt Memet” fıkrasını getirdi.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, muhaliflerin diziliş tartışması da masaya yatırıldı.

Karahasanoğlu, yaşa göre dizildikleri halde Kılıçdaroğlu’nun bir yolunu bularak, en yaşlı olmadığı halde ilk sıraya geçmesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

“Kürt Memet” fıkrasını hatırlatan Karahasanoğlu şunları söyledi:

Kürt Mehmet biraz saf bir askerimizmiş. Kim nöbet tutsun diye konuşuyorlar, kura çekelim, tecrübeye göre seçelim falan derken her seferin Mehmet kaybediyormuş ve nöbet Mehmet’e gidiyormuş. En sonunda o Mehmet demiş ki, “Alavere dalavere Kürt Mehmet nöbete.”

Burada da şimdi alavere dalavere CHP en başa.

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