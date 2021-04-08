Bu fitneye dikkat! Alparslan Kuytul 'Teravih' kararı üzerinden Prof. Ali Erbaş'ı hedef aldı!
Furkan Vakfı Kurucu Genel Başkanı Alparslan Kuytul, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetimindeki AK Parti iktidarı ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı hedef alarak, Teravih namazının kılınmaması kararını eleştirdi.
Furkan Vakfı Kurucu Genel Başkanı Alparslan Kuytul, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetimindeki AK Parti iktidarı ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı hedef alarak, Teravih namazının kılınmaması kararını eleştirdi.