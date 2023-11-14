Bu fırsatı kaçırmayın! Diyabet hastalarına özel indirim!

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabetin görülme sıklığı her geçen yıl artıyor. Türkiye’de ise Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 20-79 yaş grubunda tanı konulmuş yaklaşık 7 milyon diyabet hastası bulunuyor.

Yaşam tarzlarının değişmesiyle küresel bir halk sağlığı sorunu haline gelen diyabet ile mücadelede Türkiye Sigorta; lider sigorta şirketi olma, diyabetin farkındalığını artırma, toplumsal sağlık okur-yazarlığına ve bilinçlenmeye katkıda bulunma vizyonu kapsamında sigorta uygulamalarıyla dikkat çekiyor.

Diyabet Destek Sigortası ile

Beşinci kez Türkiye’nin en etik şirketleri arasında!

, sağlık yolculuğunun her adımında bireylerin sağlıklı olma hakkını desteklemeyi, daha iyi diyabet tedavisi için sigortalılarının yanında yer almayı, kronik hastalıklarda bütünleşik sağlık çözümleri sunmayı ve uzun vadeli değerler yaratarak sürdürülebilir bir toplum için katkıda bulunmayı amaçlıyor.

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Diyabet Destek Sigortası, hem sigortalılarının sağlığını acil sağlık durumlarına karşı koruma altına alırken hem de sigortalılarına rutin diyabet muayenelerini ve tetkiklerini kolayca yaptırma imkânı sağlıyor.

Diyabet Hastalarına Özel İndirim

Diyabet hastalarının ihtiyaçlarını göz önüne alarak hazırlanan Diyabet Destek Sigortası ürünü 14 Kasım Dünya Diyabet Günü’ne özel yüzde 25 indirim avantajı ile sunuluyor. Yıl sonuna kadar devam edecek olan indirimden “Diyabet Destek Sigortası” yaptıran tüm bireyler faydalanabiliyor.

Diyabet Destek Sigortası için herhangi bir bekleme süresi mevcut değil. Sigortalı, sigortayı yaptırdığı andan itibaren kapsamdaki teminatlardan yararlanabiliyor.

18-70 Yaş Arası Tüm Diyabet Hastalarının Yararlanabileceği Sigorta

Türkiye Sigorta Diyabet Destek Sigortası, Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanımlanan acil sağlık durumlarında ortaya çıkacak tedavi masraflarını limit dahilinde güvence altına alıyor.

Sigortalının 1 yıl boyunca faydalanabileceği bu sigorta ürünü; acil cerrahi yatış, ameliyat, acil dahili yatış, hastane, oda, yemek, refakat, yoğun bakım, ambulans hizmetini içeriyor.

Türkiye Sigorta’nın 18-70 yaş aralığındaki herkesin faydalanabileceği Diyabet Destek Sigortası ürünü kapsamında diyabet hastaları ayrıca 6 ayda bir rutin olarak gerçekleştirmek zorunda oldukları kan tahlili işlemlerini evlerinde ücretsiz bir şekilde yaptırabilirken; endokrinoloji doktoruna da yılda 2 kere muayene olabiliyor.

Ürün kapsamında check-up hizmeti, diş muayene paketi, göz muayene paketi ve yılda 1 kere ücretsiz mamografi veya meme ultrasonu; erkekler için ise ücretsiz PSA hizmeti bulunuyor. Ayrıca Türkiye Sigorta mobil platformu üzerindeki avantajlar dünyası hizmetlerinden indirimli faydalanabiliyor.