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Gündem Bu, evlatsız geçen son bayram olsun
Gündem

Bu, evlatsız geçen son bayram olsun

Evlatları HDP ve terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi 688. gününe girdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-21 10:25:00 -
Bu, evlatsız geçen son bayram olsun

 Hasan Eğrigöz  Ankara 

Bir bayramı daha evlatlarından ayrı nöbette geçiren acılı annelerden Solmaz Övünç, “Oğlumu HDP kandırdı, biz onu devletine, milletine yararlı olsun diye okumaya gönderdik. HDP onu bizden çaldı. Tek korkum oğlum olmadan bir bayram daha geçirmek” dedi. Evlatlarının yokluğunda buruk bir bayramı daha yaşadıklarını belirten acılı anne Ayşegül Biçer ise, “Biz aslında yıllardır bayram yaşamadık. Çocuğumuz geldi, gelecek diye bekledik. Bugün de böyleyiz. Biz her şeye rağmen nöbetteyiz. Evladım olmadan bayram gelmiş neyimize. Benim bayramım evladıma kavuştuğum gündür” diye konuştu. Dağdaki evladına da seslenen anne Biçer, “Oğlum bir bayram daha geldi sen yine yoksun. Boynumu büktün, belimi kırdın. Bizi sevindir artık. Kaç gel. Çifte bayram yaşayalım” dedi.
Yeni Akit Gazetesi

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