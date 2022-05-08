Bu etkisi hiç bilinmiyordu: Bu vitamini alan tüm göbek yağlarından kurtuluyor!

Sonbahar ve kış aylarında, genellikle birçok insan, uzmanlar tarafından D vitamini takviyesi almaya yönlendirilir. Yine de İngiltere'de yapılan Ulusal Diyet ve Beslenme Araştırması, altı yetişkinden birinin kanında düşük D vitamini düzeyine sahip olduğunu tespit etti.

"Tüm yıl boyunca takviye almak gerçek bir çözüm mü?" sorusu ise bu nedenle gündeme geliyor. Yapılan son klinik araştırmalardan biri, D vitamininin yeterli alımınının ekstra bir faydası olabileceğini de ortaya koyuyor.

Araştırmacılar, Frontiers in Medicine'da yayınladıkları bir çalışmada üç aylık bir klinik araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

Çalışmada D vitamini eksikliği olan 125 fazla kilolu ve obez katılımcı bulunuyordu. Katılımcılara kalorisi kısıtlı bir diyetin yanı sıra D3 vitamini 3000 IU/ gün oral sprey takviyesi veya plasebo verildi.

Diyet programı, her bireyin enerji oranından 600 kcal daha az tüketmesini sağlıyordu. D vitamini takviyesi alan grup, vücut ağırlığı, vücut kitle indeksi (BMI) ve yağ yüzdesinde plasebo grubuna göre daha büyük bir azalma yaşadı.

Çalışma sonucunda yapılan yorumlara göre, uzmanlar, çalışmanın bulgularına göre, 12 haftalık bir süre boyunca bir diyet programı ile birlikte D3 vitamini 3000 IU/gün takviyesi, kilo kaybını önemli ölçüde iyileştirebilir ve yağ yüzdesini azaltabileceği bildirildi.

Mevcut eğilimler sürdüğünde 2030 yılına kadar dünya yetişkin nüfusunun %58'i fazla kilolu veya obez olabileceği tahmin ediliyor.

Bu nedenle uzmanlar, D vitamini takviyesi ile obezite ile ilgili bozukluklar üzerindeki yararlı etkisi arasındaki bağlantıyı ortaya çıkarmak çok önemli olduğunu belirtiyor.

NHS, Afrika, Güney Asya veya Afrika-Karayipler gibi bölge kökenli koyu tenli kişilerdenseniz yeterince D vitamini alamayacağınıza vurguda bulunuyor.

Fakat tüm bunların yanı sıra D vitaminin doğru düzeyde alınması da oldukça önemli. D vitaminin olması gerekenden fazla alınması da tehlikeli olabilir.

Çok fazla D vitamini takviyesi almak hiperkalsemi ile ilişkilendirildi. Hiperkalsemi kemikleri zayıflatabilir ve böbreklere, kalp kasına zarar verebilir.

NHS'ye göre hiperkalsemi, aşağıdaki semptomlara yol açabilir:

Kemik ağrısı, altta yatan kemik bozuklukları ile ilişkili kırıklar

Yorgunluk, kas zayıflığı

Artan idrara çıkma, artan susuzluk, böbrek taşları

Bulantı, kusma, kabızlık, pankreatit, peptik ülser

Depresyon, kafa karışıklığı ve koma

Aldığınız herhangi bir takviye hakkında endişeleriniz varsa veya takviye almayı düşünüyorsanız mutlaka doktorunuza danışmanız gerekir.