"Bu eşi görülmemiş bir durum" dedi! ABD'de suya sınırlama

ABD'nin California eyaletinde devam eden kuraklık nedeniyle dış mekan sulamalarının haftada bir güne indirilmesi kuralı getirildi.

Güney California Metropolitan Su Bölgesi yönetim kurulu, eyalette yaşanan su kıtlığı için acil durum ilan etti. Buna göre 6 milyon nüfusu etkileyen Güney California'da 1 Haziran'dan itibaren dış mekan sulamalarının haftada bir güne indirilmesi kararı alındı.

Bu karara uymayanların sularının kesileceği veya ağır para cezalarıyla karşı karşıya kalacağı uyarısı yapıldı.

Metropolitan Su Bölgesi Sözcüsü Rebecca Kimitch, daha önce hiç böyle bir kural getirmediklerini belirterek, "Şu anda normal talebi karşılamak için yeterli su kaynağımız yok. Bu eşi görülmemiş bir durum." dedi.

Kimitch, bu yılın ocak, şubat ve mart aylarının yağış ve kar yağışı bakımından kayıtlı eyalet tarihindeki en kurak üç ay olduğuna dikkati çekti.

California Valisi Gavin Newsom da 28 Mart'ta yaptığı çağrıda, kuraklık nedeniyle vatandaşlardan su tüketimini gönüllü olarak yüzde 15 azaltmalarını talep etmişti.

California'da iç mekan su kullanımı için mevcut standardın kişi başına günlük 208 litre olduğu, 2025 itibarıyla bunun 178'e, 2030 yılından sonra da 159 litreye düşürülmesinin hedeflendiği kaydediliyor.

Bilim insanları, birkaç yıldır kuraklıkla mücadele eden ABD'nin batısının, iklim değişiklikleri nedeniyle daha uzun ve şiddetli kuraklıklarla karşılaşacağı uyarısında bulunuyor.