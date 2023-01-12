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Gündem Bu duruma sebep olan Müslüman kardeşlerimiz utansın!” İstanbul’un eşcinsel bir belediye başkanı yok ama...
Gündem

Bu duruma sebep olan Müslüman kardeşlerimiz utansın!” İstanbul’un eşcinsel bir belediye başkanı yok ama...

Gazetemiz yazarlarından Zekeriya Say bu günkü yazısında dünyadaki eşcinsel belediye başkanlarından örnekler vererek konuyu İstanbul’a getirdi. Say yazısını “İstanbul’un eşcinsel bir belediye başkanı yok ama… Maalesef İstanbul’un bütün imkânlarını eşcinseller için seferber eden Ekrem İmamoğlu gibi biri var. Ne diyelim… Bu duruma sebep olan Müslüman kardeşlerimiz utansın!” diye bitirdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-12 12:16:00 - 2023-01-12 12:22:01
Bu duruma sebep olan Müslüman kardeşlerimiz utansın!" İstanbul’un eşcinsel bir belediye başkanı yok ama...

Akit gazetesi yazarlarından Zekeriya Say bu günkü yazısında dünyadaki eşcinsel belediye başkanlarından örnekler vererek İmamoğlu’nu gündemine aldı. Say, “Beylikdüzü Belediye Başkanı iken belediyenin logosundaki “Kırlangıç”ı LGBTİ renklerine boyayan İmamoğlu, İBB’nin logosunu da sapkın homoların paçavralarına benzetti.

Henüz 17 günlük “çiçeği burnunda” bir başkan iken, Belediye Meclisi’nin 2. oturumunda, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu” kurulması önerisini verdi.” diyerek İmamoğlu’nun icraatlarını sıraladı.

“...İşte bu ortamda Haber Global’da Jülide Ateş’in sunduğu “40” programına katılan İmamoğlu, “eşcinsel evlilikleri onaylıyor musunuz” sorusuna “hayır” demek yerine, “Tabii ki eşcinsel vatandaşlarımızın da yaşam kalitelerini ya da yaşam ile ilgili özgürlüklerini korumakla ilgili sorumluluğumuz var” diyerek muğlak bir cevap verdi.

Sapkınlara desteğini her platformda sürdüren İmamoğlu, bu kez bir adım ileri giderek İBB’ye eşcinsel personel alımı yaptı. Daha önce Şişli Belediyesi’ne ait Toplumsal Eşitlik Merkezi’nde ‘uzman’ sıfatıyla çalışan LGBTİ sevicisi Zelal Yalçın ile Elif Avcı’yı transfer etti.

Yetmedi…

İBB’nin 25 yıl sonra içki satmaya başladığı Müze Gazhane’nin kapısını ardına kadar eşcinsel sapkınlarına açarak, tarihi mekânda “LGBTİ+’ların Kentsel Barınma Hakkı ve Yerelde Çözüm Arayışları” isimli atölye programı düzenledi.

Seçim öncesi bir gecede 5-10 iftara katılan, muhafazakâr kesimin oyunu alabilmek için cami cami dolaşan, sabah namazını bile cemaatle kılan İmamoğlu, son olarak sapkın homoları kasım- aralık-ocak aylarını kapsayan sözde yaşam ve kültür dergisi “İBB İST”in kapağına taşıdı.

...YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN...

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Yorumlar

Ahmetoğlu

Adam umreye gidiyormuş...Mübarek beldeleri de kirletmese bari...

Ülke

Bu tipe oy atanların çocuklarıda Lut kavmine benzer
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