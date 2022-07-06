Bu dünyanın bir de ahireti var! Arınç’ın hakim katilinin isminin verildiği salonda yaptığına bak

Yeni Akit gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, "Bülent Arınç, hakim katilinin ismi verilen salonda konuştu!" başlıklı bugünkü köşe yazısında CHP’li Çankaya Belediyesi’nin, hakim katili Yılmaz Güney’in ismi verilen bir salonda düzenlenen “Olağanüstü Hal Hukuku” isimli konferansta, FETÖ'cülerle ilgili yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

İşte o yazı;

Bülent Arınç susmuyor..

Çağırıyoruz, “bu kadar konuşmaya meraklı isen, CHP’lilerin içinde değil, FETÖ’cülerin medyasında değil, bir de akit tv’de konuş” diyoruz..

Korkuyor..

Gelemiyor..

“Akit tv’ye gelmekten korkuyor, bu vesile ile CHP’lilerin yanına gitmekten de belki çekinir” diyoruz..

Üç günü, dört edemiyor, yine koşuyor, dün FETÖ’yü gerekçe gösterip bu milletin inancını yasaklamakla meşgul olan darbeci CHP’lilerin etkinliklerinde boy gösterip, aynı FETÖ’yü aklayıp-paklayanlarla işbirliği yapıyor..

Bizde soyut anlatım yok.

Ne diyorsak, somut belgesi de hemen peşinden geliyor..

Yıllarca Milli Görüş partilerinde görev yapan, o tarihlerde sürekli aşağılanan, en sonunda “Şeyini şey ettiğiminin şeyindendir” vecizesini patlatan Bülent Arınç, CHP’li Çankaya Belediyesi’nin, hakim katili Yılmaz Güney’in ismi verilen bir salonda düzenlenen “Olağanüstü Hal Hukuku” isimli konferansa katılmış. (Hakim katili derken, mecazi anlamda söylemiyorum.. Bildiğiniz türden bir silah ile bir hakimi öldüren Yılmaz Güney’den bahsediyorum.. Cezaevinden kaçırılıp, yurtdışına götürülen, böylece hakkettiği cezayı çekmeyen hakim katili Yılmaz Güney’in ismi verilmiş bir kamusal alandan düzenlenen etkinlikten bahsediyorum..)

Bülent Arınç, “Bu salonda bir hakim katilinin portresinin ne işi var? Milletin vergileri ile masrafları karşılanan bir salonda, bir katilin ne işi var” diye sorması gerekir iken..

Uslu uslu salona girmiş..

Konuşmasını yapmış..

Çıkmış..

Ne mi demiş?

Bildiğiniz, tahmin ettiğiniz türden sözler..

Sivil insanları iki parçaya ayıran tankları yürütenler için, Özel Harekat Polislerini havadan bombalayan alçaklar için, vücudu yerde, başı parçalanmış olarak bir binanın çatısında bulunan sivil kadının katilleri için, “Ben bu işin sivil tarafında olmaya söz verdim”den öte bir cümle kuramayan Arınç, o hain darbe girişimine katıldığı iddia edilenler için ise..

Bülbül olup, şakımış..