Bu doğal çay akciğerlerinizi temizler ve romatizmaya son verir!

Kekik, göğüs tıkanıklığına karşı mücadelede çok güçlüdür. Doğal antibiyotik ve mantar önleyici olarak sınıflandırılan güçlü antiseptik uçucu yağlar üretir. Kekik, sivilceleri pahalı reçeteli kremler, jeller ve losyonlardan daha fazla zapladığı bilinmektedir. Kekik çayı bakterileri ve virüsleri kovalayıp yok etme gücüne sahiptir, böylece enfeksiyonunuz her ikisine de dayanırsa işe yarar. Kekik, antik çağlardan beri tüketilen bir akciğer ilacı olarak kullanılmaktadır ve günümüzde solunum yolu enfeksiyonlarını ve bakteriyel enfeksiyon pnömonisini önlemek ve tedavi etmek için yaygın olarak kullanılmaktadır.

Kekik, faydaları nedeniyle sık tüketilen bitki türleri arasında yer almaktadır. Kekik suyu ve çayı ile doğal yollarla sağlık arayanlarda önemli bir yere sahip. İşte, sık tüketilen kekik çayının faydaları ve kullanım türleri

Kekik, antik günlerden beri mutfaklarda kullanılmış olan temel ve etkili tıbbi bir bitkidir. Güçlü antioksidan, antibakteriyel, antikanser ve anti-inflamatuar özelliklerin ile insan sağlığına büyük faydaları sağlar. Keklik, A, C, E ve K, lif, kalsiyum, niasin, manganez, folat, magnezyum, demir ve karotenoid lutein zeaksantin ve kriptoksantin gibi vitaminlerden zengindir. Antioksidan gücü ile hastalık önleme gerçekten şaşırtıcıdır. Nitekim, kekik, serbest radikalleri durdurmak için mükemmel olan en yüksek antioksidan derecelendirme birine sahiptir. Bu kokulu Akdeniz bitkisi, vücudun detoksifikasyonuna yardımcı olabilir ve birçok hastalığın iyileştirilmesinde yararlıdır.

Tıbbi faydalar için kekik nasıl kullanılır?

Kekik, faydalı etkilerini korumak için çeşitli şekillerde kullanabilirsiniz. Kuru veya taze kekik yaprağını ya yağ biçiminde kullanabilirsiniz ya da tablet olarak alınabilir.

Kekik kullanmak için en yaygın yolu, onunla bir çay yapmaktır. Taze ya da kurutulmuş kekik ile hazırlanabilir. 1 ila 2 çay kaşığı veya yaklaşık 5 ila 10 gram kekiği 5 dakika boyunca bir bardak kaynar suya koyarak kekik çayını hazırlayabilirsiniz. Bu çayı günde üç defa içebilirsiniz.

Ayrıca, mantar enfeksiyonları gibi mikrobiyal enfeksiyonların tedavisinde kekik yağları uygulanabilir. Yağ, uygulamadan önce% 50 veya daha fazla seyreltilmelidir ve günde iki kez kullanılabilir.

Kekiğin sağlığa yararları:

Öksürük ve soğuk algınlığı

Astım

Artrit (Romatizma)

Sindirim bozukluğu

Kas ağrısı

Akne

Kepek

Bronşit

Diş ağrısı

Şişkinlik

Baş ağrısı

Kalp rahatsızlıkları

Mide yanması

Alerjiler

Bağırsak parazitleri

Kulak ağrısı

Yorgunluk

İtici böcekler

Üriner sistem enfeksiyonları

Kanser

Kekik çayı tarifi nasıl yapılır?

4-6 çorba kaşığı kurutulmuş kekik

2-3 bardak su

Bir dilim limon (İsteğe bağlı)

Tatlandırmak için organik bal (İstenirse)

Hazırlanışı:

Küçük bir tencereye suyu koyun ve kapağını kapatarak kaynamaya bırakın. Su kaynadıktan sonra kekiği tencereye ekleyin ve kapağını kapatarak 5 dakika kadar daha demlenmesini bekleyin. Soğuduktan sonra bal ve limon ilave ederek tüketebilirsiniz. Maksimum fayda sağlamak için gün boyunca su için.

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