Bu detay ilk kez ortaya çıktı! Şok gerçek: Putin’in Muhammed isimli askerleri…

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgal girişiminin üstünden neredeyse 1 ay geçti. Savaş ilk günkü etkisiyle devam ederken, Ukrayna da direnişini sürdürüyor. Çeçenistan’ın kukla Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov söz konusu savaşta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e açık destek verirken, Putin safında yer alan Müslüman askerlerin aktif şekilde sahaya sürülmesi dikkatlerden kaçmıyor. Bir hastanenin camına asılan yaralı Rus askerlerin isimlerinin yer aldığı listede, ismi Muhammed olan çok sayıda asker dikkatlerden kaçmadı.

Söz konusu detayı bugünkü köşesine taşıyan Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Putin’in yoksul ailelerin çocuklarını savaştırmasının tepki çektiğini söyledi.

Sarıkaya’nın bugünkü yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

Rusya ve eski Sovyet ülkeleri üzerindeki çalışmaları ile bilinen Prof. Dr. Mitat Çelikpala ile dün sohbet ederken, Kamil Galeev isimli twitter kullanıcısının mesajlarına dikkat çekti.

Gönderide bir cama asılmış Kiril harfleri ile yazılmış Ukrayna’da yaralanan askerlerin isim listesi bulunuyor.

Galeev, çatışmanın yoğun yaşandığı Ukrayna’nın Mariupol şehrine sınır Rusya’nın Rostov Kent hastanesinin camına asılan listedeki isimlere dikkat çekmiş.

Yaralılar arasında dikkat çeken askerlerin ağırlıklı bölümünün isminin Muhammed (Magomed) olması…

Geri kalanlar da daha çok Dağıstan bölgesinde verilen isimlerden, yani Müslümanlardan oluşuyor.

Zaten gönderide bulunan da bu duruma dikkat çekmiş, yarıdan fazlasının Dağıstanlı olduğuna vurgu yapmış.

Bu da Ukrayna’da kimlerin savaştığı hakkında fikir vermesi açısından önemli bir veri…

Prof. Dr. Çelikpala da bu duruma dikkat çekti, batılı aktörlerin son dönem ağırlıklı olarak Ukrayna sahasında savaşan Rus askerleri ve komutanlarının etnik kimliklerine yönelik çalışmalarda bulunduklarını belirtti.

Sosyal medya hesaplarının da buna göre düzenlenmeye başladığını vurguladı.

Sovyetler Birliği döneminden kalma bir alışkanlık ile “Kazak Birliği”, “Çeçen Gücü” gibi yapıların bulunduğunu, bunun bir denge içinde dağıldığını belirtti.

Ancak son dönem Rus ordusu içinde Slav nüfusun gittikçe azınlık hale geldiği, hatta bazı birliklerde etnik olarak Rus kökenden gelenlerin sayısının yok denecek seviyeye düştüğünün tespit edildiğine dikkat çekti.

Buna ilişkin tablolara bakıldığında aslında nüfus artışının yoğun olarak sürdüğü bölgelerin etnik yapıların yoğun olduğu alanlar olduğu görülüyor.

Dolayısıyla orduya katılımlar da ağırlıklı olarak bu bölgelerden gerçekleşiyor.

Prof. Dr. Çelikpala, şu tespitte bulundu:

“Büyük bir propaganda savaşı yürütülüyor. Öldürülen Rus askerlerinin fotoğrafları çekiliyor, isimleri yazılıp yoksul olan ailelerine Ukraynalı aileler tarafından başsağlığı mesajı yollanıyor.”

Siber nitelikli propaganda savaşında Rusya’nın etkili olduğu sanılırdı; sanal alemdeki gücü övmekle bitirilmezdi.

Ancak Ukrayna savaşı Rusya’yı bu konuda ciddi anlamda güçsüz durumda bıraktı.

Özellikle Moskova’nın Slav ırkından gelenler yerine başka etnik unsurların yoksul çocuklarını savaş alanına sürdüğü algısı ciddi etki yapıyor.

Buna Rusya’nın çok sayıdaki generalinin de savaşta öldürüldüğü iddiaları ekleniyor.

Sahadaki savaşın ötesinde gerisinde yoğun bir sosyal medya araçları ile yürütülen muhabere var.