‘Bu darbeden çok bir isyan’

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Rusya, paramiliter güç Wagner’in isyanıyla son yılların en büyük meydan okumasıyla karşı karşıya kaldı. Rusya’da yaşananları Akit’e değerlendiren Rusya Araştırmaları Enstitüsü (RUSEN) Başkanı ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salih Yılmaz, başını ABD’nin çektiği Batı ve NATO’nun olayın neresinde olduğuna yönelik sorumuzu yanıtlarken, “Batının tam da istediği şeyler oluyor. Ama bence bu aşamada olay, Rusya’nın iç dengeleri içinde gelişen bir olay. Batı Rusya’ya Ukrayna’ya müdahalesi nedeniyle öyle büyük yaptırımlar uyguladı ki, adeta Rusya’yı bunalttı. Rus Ordusu’nu bunalttı, bürokrasiyi bunalttı, oligarkları bunalttı. Rus halkını bunalttı. Bu anlamda Batı’nın bir etkisi olduğu muhakkak. Ama Batı’nın bu aşamada Prigojin’i desteklediğini söylemek mümkün görünmüyor” dedi.

Yılmaz şöyle devam etti: “Prigojin, Şoygu ve Gerasimov’un görevden alınmasını istiyor. ‘Bunlar bana bilerek silah vermediler. Ukrayna’da yanlış bir harekat yürüttüler. Bu nedenle benim bir sürü askerimin ölümüne neden oldular’ şeklinde suçlamalar yöneltiyor. Prigojin’in yaptığını askeri darbe girişiminden çok bir isyan olarak tanımlamak lazım. Wagner’in kalkışması Rusya’ya, Kremlin’e karşı değil daha çok Genelkurmay Başkanı Gerasimov ve Savunma Bakanı Şoygu’ya karşı yapılmış bir isyan olarak nitelendirebiliriz. Ama süreç nasıl ilerleyecek ona bakmak lazım. Rostov, Voronezh, Krosnadar gibi bölgelerden ve askerden gelecek tepkilere göre sürecin bir darbeye, devrime doğru evrilmesi de mümkün. Wagner, askerden destek istiyor. Gördüğümüz kadarıyla bir miktar destek de alıyorlar. Yer yer küçük birkaç helikopterin düşürülmesi gibi olaylar oldu ama karada bir çatışma haberleri gelmiyor. Bundan sonraki 48 saatlik süreç çok önemli. Wagner güçleri Moskova’ya doğru ilerleyecekler mi, yoksa Rostov merkezli olarak kalacaklar mı? Bunun bir ileri aşaması da Rus Ordusu’nun Ukrayna’daki birliklerinin de geriye çekilmesi, Wagner’e katılması ya da Wagner’e karşı mücadele etmesi olabilir. Rusya söz konusuyla kesin konuşmak mümkün olmaz. Ama bir ara formül olabilir. Bir anlaşmayla Şoygu ve Geresimov’un görevden alınması ya da istifa etmesi gibi bir ara formülle bitebilir. Bu söz konusu olsa bile Wagner Rus ordusu içinde kendisini daha fazla hissettireceği için genel kanaat Prigojin’e yönelecektir. Putin de bir çatışmadan kaçınıyor. 25-30 bin kişilik Wagner gücüyle çatışmak, Rusya için de bir felaket olabilir. Bu kalkışmanın sonucunu bu aşamada kestirebilmek mümkün değil. Aracılar Putin ile Prigojin’i telefonda görüştürebilir. Ama yaşananlar 24 saat içinde çıkacak bir anlaşmayı da zorlayacaktır.”