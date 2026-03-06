  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem

Bu daha hiçbir şey! Tahran gizli teknolojilerini sahaya sürüyor

Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Orta Doğu'da tansiyon düşmek bilmiyor. Savaşın 7. gününde İran, ABD ve İsrail hedeflerine yönelik yeni bir dalga füze saldırısı başlattığını duyurdu. Devrim Muhafızları Ordusu, henüz vitrine çıkmamış stratejik silahların yolda olduğu uyarısını yaptı.

Tel Aviv hattında sıcak saatler

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İSRAİL ve ABD saldırılarına karşılık olarak yeni bir operasyon düğmesine bastı. Yapılan resmi açıklamada, TEL AVİV’in kalbindeki stratejik noktaların kamikaze insansız hava araçları ve çok başlıklı füzelerle hedef alındığı belirtildi.

 

Saldırıların ardından İSRAİL genelinde siren sesleri yükselirken, hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemeye çalıştığı görüldü. Yerel kaynaklar, füze parçalarının BEN GURİON Havalimanı yakınlarına ve bazı yerleşim yerlerine düşerek yangına ve maddi hasara yol açtığını aktardı.

"Düşman acı verici darbelere hazır olsun"

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Naeini, sürece ilişkin yaptığı açıklamada kararlılık mesajı verdi. Uzun süreli bir savaşa her yönüyle hazır olduklarını vurgulayan Naeini, şu ifadeleri kullandı:

"İran'ın yeni girişimleri ve silahları yolda. Bu teknolojiler henüz büyük ölçekte cepheye konuşlandırılmadı. Düşman, gelecek her operasyonel dalgada acı verici darbeler almaya hazır olmalı."

Bölge ateş çemberinde: Husiler tetikte

Savaşın seyri sadece İran hattıyla sınırlı kalmıyor. YEMEN'deki Husi lideri Abdulmelik el-Husi de sürece dahil olacaklarının sinyalini verdi. ABD ve İSRAİL'in bölgeyi tamamen kontrol altına almak istediğini belirten Husi, "Ellerimiz tetikte, gereken her an askeri müdahaleye hazırız" diyerek bölgedeki tırmanışın genişleyebileceği mesajını verdi.

28 Şubat'ta başlayan ve İran lideri Ali Hamaney dahil birçok üst düzey ismin hayatını kaybettiği saldırıların ardından, bölgedeki askeri hareketliliğin önümüzdeki günlerde daha da şiddetlenmesi bekleniyor.

