Bu da oldu! Oğlunun yapay zeka sesi ile dolandırıldı
ABD'nin Florida eyaletinde, yapay zeka ile sesini taklit ettikleri gencin babasına ulaşan kişiler, kendisini kandırarak 150 bin dolarlık transfer gerçekleştirdi. Gencin babası, arayan kişinin oğlu olmadığına inanmadı ve hem telefon açan kişiler hem de oğlu hakkında şikayetçi oldu.
ABD'nin Florida eyaletine bağlı olan Tampa şehrinde yapay zekanın tehlikesini gözler önüne seren bir olay yaşandı. Polis emeklisi olan Adam Smith'in telefonu geçtiğimiz pazartesi günü ısrarla çaldı. Tanımadığı bir numaradan gelen aramayı sonunda cevaplandıran Smith'in karşısında oğlu vardı.
Baba acilen ödemem gereken bir borç var
Babasına ağlamaklı bir ses tonuyla konuşan oğlu, 150 bin dolarlık borcu ödemezse başına çok kötü şeyler geleceğinden bahsetti ve babasıyla 10 dakika boyunca konuştu. Hemen vereceği adrese 150 bin dolarlık transfer yapması gerektiğini, yoksa eşiyle sorun yaşayacağını, çocuklarının tehlikede olduğunu söyleyerek uzun uğraşlar sonucunda babasını ikna etti.
Adam Smith'in oğlu olaylardan habersiz
Para gönderildikten sonra ertesi gün babasına ziyarete gelen oğlu ise olaylardan haberinin olmadığını söyledi. Babası, oğlunun olmadığına inanmadı ve telefonla arayan kişiden de oğlundan da şikayetçi oldu. Florida eyalet yetkilileri, dolandırıcılık vakasının yapay zeka ile ses taklit etme sayesinde gerçekleştiğini ve soruşturma açıldığını bildirdi.
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