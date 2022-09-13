Bu da neyin nesi şimdi Acun Ilıcalı!

TV8'in sahibi, medya patronu Acun Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı'dan olan en küçük kızı Melisa'nın giydiği ayakkabının fiyatı duyanlara yuh çektirdi. Çocuklarına düşkünlüğü ile bilinen Acun Ilıcalı'nın kızına bu kadar pahalı ayakkabı alması sosyal medyanın da gündemi oldu.

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı son günlerde en küçük kızı Melisa'ya aldığı ayakkabıların fiyatı ile gündemde. Şeyma Subaşı'dan olan kızı Melisa'nın giydiği ayakkabı sosyal medyayı da ikiye böldü. Daha önce Hande Erçel, Demet Özdemir, Oğuzhan Koç gibi isimlerin giydiği markanın ayakkabısını giyen Melisa'nın ayağında servet taşıdığı ortaya çıktı.

Kızlarına çok düşkün olan Acun Ilıcalı daha önce kızı Melisa hakkında yaptığı bir açıklama ile de günlerce konuşulmuştu. Yaptığı bir açıklamada kızım Melisa baktım sürekli Sihirli Annem'i seyrediyor. Ben de madem bu kadar seviyor yenisini yapayım bari dedim. Sonra hemen yapımcımızı aradım o da duyarlılık gösterdi ve şimdi çekimdeler” açıklamasında bulunmuştu ve o dönem diziyi Exxen'de yayına sokmuştu.

Geçtiğimiz günlerde bir paylaşımda bulunan Şeyma Subaşı'nın attığı fotoğrafta en dikkat çeken şey kızı Melisa'nın ayağındaki ayakkabılar oldu. Melisa Ilıcalı’nın ayağındaki ayakkabılarının değerinin 30 bin lira olduğu ortaya çıktı! Bu paylaşım sonrası sosyal medya ikiye bölündü.