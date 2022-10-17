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Spor Bu da nereden çıktı! Torrent olayına dönmesin...
Spor

Bu da nereden çıktı! Torrent olayına dönmesin...

Galatasaray, Leipzig'de Julian Nagelsmann'ın yardımcılığını yapan Moritz Volz'la anlaşma sağladı. Geçmiş dönemde de Fatih Terim'in yardımcısı olması beklenen Domenec Torrent'in takımın başına getirildiğine şahit olmuştuk...

Yeniakit Publisher
2022-10-17 13:03:00 -
Bu da nereden çıktı! Torrent olayına dönmesin...

Galatasaray, Leipzig'de Julian Nagelsmann'ın yardımcılığını yapan Moritz Volz'la anlaşma sağladı.

Sezona yıldız transferleriyle giren ancak 9 maçın dördünde puan kaybı yaşayarak beklentilerin altında kalan Galatasaray'da, Okan Buruk'un ekibine bir ekleme daha yapılıyor.

Geçen hafta duran toplar konusunda uzman olan Sargon Duran'ı kadroya katan sarı-kırmızılılar, bu kez ise Julian Nagelsmann'ın yardımcısı Moritz Volz'la anlaşma sağladı.

Nagelsmann ile çalışıyor

2015-2019 yılları arasında Arsenal'de gözlemcilik görevi yapan ve 2019-2021 yılları arasında RB Leipzig'de çalışan 39 yaşındaki Volz, şu anda Bayern Münih'in başında bulunan Julian Nagelsmann ile çalıştı.

Futbolculuk geçmişinde Arsenal, Fulham gibi kulüplerde oynayan Alman antrenörün kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Antrenmanların merkezi oldu

2015'te futbolu bırakan ve ardından Arsenal için oyuncu izlemeye başlayan Moritz Volz'un yolları, Julian Nagelsmann ile 2019'da kesişiyor. Ekibine eski bir uluslararası bir futbolcu katmak isteyen Nagelsmann, antrenörlük tecrübesi bulunmamasına rağmen Volz'u ekibine katıyor.

RBLive'a verdiği röportajda takıma dair tartışmaları Volz ile yaptığını dile getiren Nagelsmann, Alman çalıştırıcının görev tanımını ise şöyle özetliyor:

"Volz'la birlikte antrenmanların yapısını birlikte planlıyoruz."

Bir süre DAZN'da yorumcu olarak da görev yapan Volz'un, UEFA A Lisansı sahibi olduğu belirtiliyor.

 

 

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