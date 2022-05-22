Bu da mı kopya? Gençlik Marşı hakkında şok belge
Tarihçi yazar Mustafa Armağan, tek parti devrinde CHP milletvekili Necmettin Sadak'ın gazetesinin, Gençlik Marşı'nın çalıntı olduğunu itiraf ettiği küpürü yayımladı.
Tarihçi yazar Mustafa Armağan, tek parti devrinde CHP milletvekili ve bakan olan Necmettin Sadak'ın gazetesinin, Gençlik Marşı'nın çalıntı olduğunu itiraf ettiği, 23 Mart 1941 tarihli küpürü sosyal medya hesabından yayımladı.
Twitter'dan paylaşımda bulunan Armağan, nesillerin çalıntı marşlarla yetiştirildiğini belirterek "Tek parti devrinde CHP milletvekili ve sonra bakanı Necmettin Sadak'ın gazetesi, Gençlik Marşı'nın çalıntı olduğunu böyle itiraf etmiş.
23 Mart 1941 Akşam" ifadelerini kullandı.
İşte o tweet ve küpür: