Bu da “CHP=çöp”ün resmi

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2020 Yılı Gelir Gider Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı, 3’ü CHP’li 7 meclis üyesinin oyuyla reddedilen ve kayıp 6 milyon TL skandalıyla çalkalanan CHP’li Erdem Gül Başkanlığındaki Adalar Belediyesi’nde çöplerin bile toplanmadığı ortaya çıktı. Adalarda yerel yayın yapan gazeteci Şükrü Abanoz’un deşifre ettiği skandalda, Adalar Belediyesi’nin girişindeki çöplerin bile toplanmadığı öğrenildi. İlçeyi temizlemekle yükümlü olan ve bu hizmet için Ada sakinlerinden vergi alan belediyenin kendi binasının önünü bile temizleyememesi, CHP’li yöneticilerin kifayetsizliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Öte yandan, CHP’li Erdem Gül yönetimindeki Adalar Belediyesi’nin, Şişli Belediyesi’nden temin edilen çöp konteynırları kullanması ise dikkatlerden kaçmadı.