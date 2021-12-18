Bu da “Almanya’da asgari ücretle geçinemezsin” kavgası

Türkiye'de 2022 yılında uygulanacak asgari ücret 4 bin 253 TL olarak açıklandı.

Açıklanan bu tutar ise kimileri tarafından memnuniyetle karşılanırken kimileri bu tutarın enflasyon karşısında eriyip gideceğini savundu.

Habertürk TV'de yayınlanan Hülya Hökenek'in sunduğu Enine Boyuna programında da bu konu masaya yatırıldı.

"Gelin Almanya ile kıyaslayalım"

Programın konukları Prof. Dr. Ersan Şen ve Cem Küçük arasında tartışma çıktı.

Ersan Şen, "Alım gücünden bahsediyoruz. Dininize imanınıza Almanya'nın ücreti. 1 litre suyun, 1 litre sütün, 10 yumurtanın alım gücü üzerinden gelin burada hesaplama yapalım. Rezil oluruz. Neyden bahsediyorsun sen." dedi.

"1500 euroya geçin bakalım Almanya'da"

Cem Küçük, Ersan Hoca'nın bu sözlerine karşılık "1500 euro ile geçin bakalım Almanya'da." deyince ortalık karıştı, tansiyon arttı.

"Milletin aklı ile dalga geçme Cem"

Şen, "Bugün Türkiye'de vizeler kalksa birçok insanı burada bulamazsın. Bu ülkenin hekimleri bu ülkeyi terk ediyor. Cem Allah aşkına yapma. Milletin aklı ile dalga geçiyorsun sen. Senin ayakların hakikaten yere basmıyor. Hakikaten sırça köşktesin den. Sen gerçekleri görmüyorsun. Senin gözün kapanmış kardeşim." ifadeleri ile Küçük'e yüklendi.

"Almanya'da yaşamak çok zor"

Cem Küçük ise, Almanya'da yaşamanın çok zor olduğunu, çok çalışmak gerektiğini, vizelerin kalkması halinde bile kimsenin gitmeyeceğini söyledi.