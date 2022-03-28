Bu da Ahmet Hakan'ın "şifalı dörtlüsü"
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde, gece yatmadan önce yediği dörtlü karışımı anlatmıştı. Ahmet Hakan da Erdoğan'dan ilham alıp, kendi "şifalı dörtlüsü"nü sıraladı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde, gece yatmadan önce yediği dörtlü karışımı anlatmıştı. Ahmet Hakan da Erdoğan'dan ilham alıp, kendi "şifalı dörtlüsü"nü sıraladı. İşte Hürriyet gazetesindeki o dikkat çekici yazı:
"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat’ta çiftçilerle buluşmasında gece yatmadan önce yediği dörtlü karışımı anlatmış.
- Biraz manda yoğurdu.
- Bir çay kaşığı kestane balı.
- Üç beş tane Medine hurması.
- Ve biraz da yulaf ezmesi.
Bunları karıştırıp yiyormuş Cumhurbaşkanı.
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Benim de bir dörtlüm var geceden yatmadan önce yediğim.
Şöyle ki:
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- Bir adet eğri büğrü incir.
- İncirin içine yerleştirdiğim bir ceviz içi.
- Bir tane kurutulmuş Malatya kayısısı.
- Dr. Melih duymasın ve Allah affetsin, iki çay kaşığı Nutella.
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Nutella’yı yedikten sonra...
Yakamı bırakmayan suçluluk duygusunu bilmem belirtmeme gerek var mı?"