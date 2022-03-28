Bu da Ahmet Hakan'ın "şifalı dörtlüsü"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde, gece yatmadan önce yediği dörtlü karışımı anlatmıştı. Ahmet Hakan da Erdoğan'dan ilham alıp, kendi "şifalı dörtlüsü"nü sıraladı. İşte Hürriyet gazetesindeki o dikkat çekici yazı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat’ta çiftçilerle buluşmasında gece yatmadan önce yediği dörtlü karışımı anlatmış.

- Biraz manda yoğurdu.

- Bir çay kaşığı kestane balı.

- Üç beş tane Medine hurması.

- Ve biraz da yulaf ezmesi.

Bunları karıştırıp yiyormuş Cumhurbaşkanı.

*

Benim de bir dörtlüm var geceden yatmadan önce yediğim.

Şöyle ki:

*

- Bir adet eğri büğrü incir.

- İncirin içine yerleştirdiğim bir ceviz içi.

- Bir tane kurutulmuş Malatya kayısısı.

- Dr. Melih duymasın ve Allah affetsin, iki çay kaşığı Nutella.

*

Nutella’yı yedikten sonra...

Yakamı bırakmayan suçluluk duygusunu bilmem belirtmeme gerek var mı?"