Bu coşku bitmesin

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ( T3 VAKFI ) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde İstanbul Yeni Havalimanı’nda gerçekleştirilen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, çocuklar ve gençler başta olmak üzere yurdun birçok yerinden bir milyonu aşkın teknoloji meraklılarını ağırladı. Festivale doymayan teknoloji tutkunları, festivalin ikincisini sabırsızlıkla beklemeye koyulurken Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 VAKFI) Başkanı Selçuk Bayraktar, ikinci TEKNOFEST İstanbul’un, Atatürk Havalimanı’nın yerine yapılacak olan Millet Bahçesi’nde düzenleneceğinin sinyalini verdi.

Dünya Drone Şampiyonası, Hackİstanbul, Hackathon, İHA-İKA, Su Altı, Robotik Fetih, Sürü İHA, Yapay Zeka, İnsanlık Yararına Teknoloji ve Robotaksi Yarışmalarında gençler olağanüstü sonuçlar elde etti. Yarışmaya katılan gençler ve öğrenciler sivil uçaklar ile çok özel bir uçuş deneyimi de yaşadı.

SAVUNMA SANAYİİ HEYECAN VE GÜVEN VERDİ

Bunlara ek olarak Savaşan İHA, TÜBİTAK İHA, Model Uydu ve Model Uçak Yarışmaları gibi uçuşlu yarışmalar da festival boyunca ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği alanlar oldu. Ziyaretçiler ayrıca Teknofest’e katılan 37 ton yük taşıyabilen A 500 nakliye uçağından, 2 saat 15 dakikaya kadar havada kalabilen CH-47 Chinook nakliye helikopterine kadar birçok üstün teknoloji ürünü onlarca hava aracını canlı görerek tanıma fırsatı buldu. Savunma sanayiinde geliştirilen teknolojiler güven verirken ‘Yerli ve milli’ olarak Türk mühendisler tarafından geliştirilen Türkkuşu, gurur kaynağımız oldu.

Dünyanın 8 süpersonik savaş uçağı ile gösteri yapan tek akrotimi Türk Yıldızlarının, Türk Hava Yollarına ait Boeing 777 tipi yolcu uçağı ile gerçekleştirdiği özel gösteri izleyicilerden büyük alkış aldı. Türk Hava Kuvvetleri’nin sahip olduğu modern ve yüksek performanslı F-16 uçağının kabiliyetlerini, kullanımı için gereken yüksek seviyedeki bilgi ve beceriyi izleyiciye bir gösteri şeklinde sunan Solo Türk ise nefesleri kesti.

ATAK’TAN ‘HARMANDALI’

Festivalin üçüncü günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı karşılayan 129 ATAK Helikopterleri havada ‘harmandalı’ eşliğinde gösteri sundu. Festival alanına üç F16 savaş uçağı eşliğinde ATA Uçağı ile gelen Başkan Erdoğan, havada festivale katılan vatandaşları selamlama uçuşu gerçekleştirdi. Harp başlığı bulunmayan mühimmat ile ilk atış testlerini yapan TB2 Silahlı İHA ve Türkiye’nin ilk profesyonel milli akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk ile kızı Türkiye’nin ilk profesyonel kadın Akrobasi Pilotu Semin Öztürk’ün akrobasi gösterileri de hayranlıkla izlendi.

‘EN KÜÇÜK TEKNOLOJİ MERAKLISI’ DA FESTİVALDEYDİ

Etkinliklere katılmak üzere alana gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, kızı Sümeyye ve SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar’ın kızı olan torunuyla festivale katıldı.