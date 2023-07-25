Bu çayı akşamları için! Siz uyurken organlarınız yenilenecek! Öyle bir dinç tutacak ki, sağlık saçıyor!

Hücre yenilenmesini hızlandırmanın yolları vardır. İyi bir gece uykusu sağlıklı bir hayat sürmenin ilk ve en önemli şartıdır. Bazen uyku bozuklukları sadece basit vitamin ve mineral eksikliklerinden kaynaklanır ve bu çay tarifi güzel bir uyku çekmek için ihtiyacınız olan tüm vitamin ve mineralleri size sağlıyor. Her insan üzerine düşeni yaparsa hücrelerinin yenilenme sürecini hızlandırabilir ve ilerleyen yaşına rağmen bile genç bir kişiyle aynı vücut değerlerine sahip olabilir.

Hücre yenilenmesini hızlandırmak için en iyi tarifi paylaşıyoruz. Muskat cevizi ve muzla yapılan bu çay tarif, siz uyurken tüm organları yeniliyor. Muzun içerisinde bulunan potasyum ve magnezyum size uzun zamandır hasret kaldığınız deliksiz uykuyu sağlayacaktır. Ve bu uyku sayesinde organlarınızın daha sağlıklı çalışmasını sağlamış olursunuz.

Siz uyurken organları yenileyen o tarif için malzemeler: Bir adet muz kabuğu/2 bardak su/Yarım çay kaşığı muskat cevizi tozu/toz tarçın veya çubuk tarçın.

Hazırlanışı: Tüm malzemeleri bir cezveye alarak kaynatın ve suyun 3 te 1 i buharlaşana kadar kaynatın. Ardından soğumaya bırakın ve içilme sıcaklığına ulaştığında süzün ve afiyetle tüketin. Güzel bir uyku çekeceksiniz.

Çayı akşam 19:00 gibi içerseniz 22:00 gibi en geç uykuya dalmış olursunuz ki bu saat uyumak için en ideal saat olarak bilinir. Özellikle organlarınızın bu uykudan maksimum faydayı görmesi için bu saat aralığında tüketmeniz daha etkili olacaktır.

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