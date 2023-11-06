  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Bu bitkiyi koparana 245 bin TL ceza
Yerel

Bu bitkiyi koparana 245 bin TL ceza

Yeniakit Publisher
2023-11-06 15:59:00 -
Bu bitkiyi koparana 245 bin TL ceza

Aydın'da koparılması ve zarar verilmesi durumunda 245 bin 315 lira idari para cezası olan Kıyı Sarımsağı'na yönelik kontroller gerçekleştirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığınca tarafından Kuşadası ilçesi Dilek Yarımadası Milli Parklar içerisinde denetimler aralıksız sürüyor. Ekipler, Dilek Yarımadası Mili Parklar içerisinde yaşamını sürdüren ve koruma altında bulunan Yılkı Atları ile koparılması ve zarar verilmesi durumunda 245 bin 315 lira idari para cezası olan Kıyı Sarımsağı'na yönelik kontrol gerçekleştirdi.

Bölgede bulunan sokak hayvanlarına yönelik besleme faaliyetinin de yapıldığı kontroller sırasında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bilgisine ulaşıldı.

Firari FETÖ üyesi yakalanarak cezaevine gönderildi
Firari FETÖ üyesi yakalanarak cezaevine gönderildi

Yerel

Firari FETÖ üyesi yakalanarak cezaevine gönderildi


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cezayir Parlamentosu'ndan Cumhurbaşkanı'na İsrail yetkisi!
Cezayir Parlamentosu'ndan Cumhurbaşkanı'na İsrail yetkisi!

Gündem

Cezayir Parlamentosu'ndan Cumhurbaşkanı'na İsrail yetkisi!

Hatalı park edenler yandı! Cezası cüzdanları sızlatıyor
Hatalı park edenler yandı! Cezası cüzdanları sızlatıyor

Ekonomi

Hatalı park edenler yandı! Cezası cüzdanları sızlatıyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23